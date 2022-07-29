Нардепи розширили список військовозобов’язаних, які не підлягають призову

Верховна Рада України ухвалила закон, згідно якому військовозобов'язані, чиї родичі загинули на війні з Росією, не підлягають призову.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За ухвалення законопроєкту № 7481 у другому читанні проголосували 282 депутата.

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Не підлягають призову військовозобов’язані чоловіки і жінки, якщо їхні чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час Антитерористичної операції, Операції об’єднаних збройних сил на Донбасі та воєнного стану.

Нагадаємо, у ВР хочуть звільнити від мобілізації викладачів вишів без наукового ступеня. Раніше ми писали про те, кого не можуть мобілізувати, які є повістки та де їх вручають.