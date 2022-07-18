У ВР хочуть звільнити від мобілізації викладачів вишів без наукового ступеня

Верховна Рада Україна ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким викладачі вишів звільняються від мобілізації.

Право на відстрочку буде надаватися усім педагогам, незалежно від наявності у них наукового ступеня.

Викладач має бути працевлаштованим за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

"Наразі право на відстрочку від призову є лише в тих науково-педагогічних працівників, котрі мають вчене звання або науковий ступінь.

За даними МОН, станом на 1 січня у вишах працювали близько 4500 викладачів, на яких це право не поширювалося. Тож ми усуваємо цю дискримінаційну норму – тепер право на відстрочку від мобілізації матимуть всі викладачі вишів", – пояснює народна депутатка Юлія Гришина.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати до ЗСУ студентів, викладачів та аспірантів.