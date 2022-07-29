Церкву у Кропивницькому звинувачують у відмові прихистити дітей в укритті під час тривоги

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що у Кропивницькому дітей, які були на заняттях у його освітньо-культурному центрі 28 липня, під час повітряної тривоги не пустили до найближчої церкви. У цей період росіяни почали обстрілювати місто.

У самій церкві звинувачення заперечують і називають наклепом. "Українська правда. Життя" спробувала розібратися у ситуації і поспілкувалася з директрокою Гончаренко-центру Вікторією Талашкевич. Зі священником місцевого храму зв'язатися не вдалося.

За словами Гончаренка, діти були на заняттях, коли почалася тривога. Після цього вони з адміністраторкою вийшли з приміщення і пішли до найближчого укриття, яке знаходиться у церкві. Однак дітей туди не пустили.



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"Як думаєте, потрібно писати, якого патріархату була церква, чи ви самі здогадались?" – написав нардеп і звернувся до Кіровоградської обласної влади з проханням розібратися у ситуації.

Служба у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці у Кропивницькому

У коментарі "Українській правді. Життя" директорка Гончаренко-центру Вікторія Талашкевич розповіла подробиці інциденту.

Вона каже, що її самої на місці не було, а заняття з малювання з дорослими і дітьми, які за розкладом проходять щочетверга о 12 годині, проводила адміністраторка Марина.

"Десь за 20 хвилин після початку занять пролунала тривога, і майже одночасно ми почули звуки вибухів. Раніше, коли лунав сигнал тривоги, ми швидко інформували батьків, і вони за 5-10 хвилин приходили. У нас з ними була домовленість, щоб вони знаходилися недалеко", – каже Вікторія Талашкевич.

Гончаренко-центр знаходиться у скляному приміщенні, тому адміністраторка швидко повела дітей до церкви, де є підвальне приміщення і яка знаходиться приблизно в 50 метрах від їхньої будівлі.

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"Коли вони наблизилися до церкви, чоловік, який стояв на воротах, сказав: відійдіть звідси, сюди не треба йти. Тут немає чого робити, чи нема укриття, чи щось таке", – розповідає директорка.

Чоловік не був вдягнений у вбрання священика, і невідомо, чи має він стосунок до церкви, є він її співробітником чи прихожанином. Документів у нього адмінстраторка не питала, на відео також не знімала.

Після цього до групи дітей та дорослих підійшла співробітниця поліції, яка також відвідувала заняття у Гончаренко-центрі, і відвела їх до укриття, яке знаходиться приблизно у 350 метрах.

"Власне, і вся історія. У нас немає доказів, що нас не пустили саме працівники церкви", – говорить Вікторія Талашкевич.

Священник храму Благовіщення Пресвятої Богородиці УПЦ МП у Кропивницькому Іван Верескун опублікував у соцмережах відео, в якому заперечив усі звинувачення на адресу церкви.

"Від Гончаренко -центру з’явилася інформація, що відразу після того, як пролунали вибухи, до нашого храму не впустили групу дітей і дорослих.

Ми перевірили камери спостереження по периметру входу та виходу з храму, до храму, на подвір’я церкви, і не побачили там людей, яких не пускали. Чи то у воріт, чи то при вході у храм", – запевняє він.

Іван Верескун також опублікував відео, на якому охоронець церкви закликає людей, які знаходяться у дворі храму, пройти до підвального приміщення.

"Натомість ми побачили, як наш охоронець перший зреагував на політ ракети, почав дзвонити у дзвони і кликав людей заховатися у нижній храм. І поки лунала тривога, ходив по подвір’ю, підходив до воріт і всіх людей закликав заховатися. Але нам сьогодні приписують наклеп, що ми не пустили людей і закрили перед ними двері", – говорить священник.

Вікторія Талашкевич говорить, що на відео зафіксовані події, що відбувалися у церковному дворі, а не біля воріт.

"Нас не пустили навіть на подвір’я, а з цієї сторони камери у них немає", – каже вона.

Директорка центру говорить, з данної ситуації вони зробили свої висновки: вони припиняють всі офлайн-заходи, бо вже не розраховують на церковне укриття, як на найближче.