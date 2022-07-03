У США назвали TikTok "вовком в овечій шкурі" та вимагають видалити його з App Store і Google Play

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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3 липня 2022

Представники влади США вимагають видалити застосунок TikTok з App Store і Google Play. Це пояснюють тим, що через програму стається витік персональних даних користувачів.

Лист з вимогами до компаній опублікував уповноважений комісар FCC Брендан Карр в Twitter.

"TikTok – це не просто ще одна відеопрограма. Це вовк в овечій шкурі.

Він збирає масиви конфіденційних даних, яких, як показують нові звіти, отримують доступ у Пекіні", – написав посадовець.

 Фото: VitalikRadko / Depositphotos

Лист адресований виконавчим директорам – Тіму Куку (Apple) та Сундару Пічаї (Google). У ньому йдеться про те, що додатки є прямою загрозою національній безпеці. Дані користувачів відправляють на сервери до Китаю або на ті, до яких керівництво країни має доступ. 

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"Я пишу вам обом, тому що Apple і Google вважають себе керуючими магазинами програм, які є безпечними та надійними місцями для пошуку та завантаження програм. 

Попри це, Apple і Google переглянули та схвалили програму TikTok для розміщення у відповідних магазинах програм", – пише Брендан Карр.

Він пояснює, що TikTok належить Пекінській організації ByteDance, яка підпорядковується Комуністичній партії Китаю і згідно з китайським законодавством зобов’язана виконувати вимоги КНР щодо стеження.

Тож це суперечить політиці конфіденційності, яка описана в магазинах Google та Apple. Бо додатки не можуть передавати отриману інформацію третім особам без згоди користувача.

Через це уряд США вимагає видалили застосунок з App Store та Google Play до 8 липня. Якщо ж цього не станеться, компанії мають пояснити свої дії.




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