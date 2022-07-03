Школярі у новому навчальному році можуть навчатися у кілька змін – Шкарлет

В умовах воєнного стану очну форму навчання у закладах освіти відновлять лише за умови наявності бомбосховищ.

Якщо у них бракуватиме місця на всіх учнів, запровадять кілька змін, повідомив Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі Єдиного телемарафону 3 липня.

"Якщо в бомбосховищі, в укритті не вистачає місця на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендація щодо розділення освітнього процесу на декілька змін – дві зміни, наприклад.

Є рекомендація стосовно формування змішаного навчання, де деякі дисципліни будуть вивчатися онлайн, деякі дисципліни – офлайн, в тому числі застосовуючи змінність освітнього процесу", – сказав Шкарлет.

Фото з сайту Міністерства освіти та науки

Він додав, що очне навчання впроваджуватимуть лише за згоди з обласними та Київською військовими адміністраціями.

За потреби крім очної форми можуть запровадити змішану або дистанційну (у разі небезпеки регіону).

Якщо батьки мають сумнів щодо безпекової ситуації та не хочуть віддавати дитину на очне навчання, вони можуть обрати іншу форму:

дистанційку;

індивідуальний графік;

екстернат(дитина самостійно опановує шкільну програму).

Сергій Шкарлет наголосив, що освітні заклади, які повернуться до очної форми навчання матимуть "паспорт безпеки". Тобто затверджений план евакуації з розрахунком добирання до бомбосховища. Батьків та дітей проінформують щодо умов навчання.

Очільник освітнього міністерства додав, що вчителі, які зараз перебувають за кордоном будуть змушені повернутися в Україну, якщо їхній освітній заклад повернеться до очної форми навчання.

Якщо ж керівництво школи ухвалить дистанційну роботу, тоді викладачі зможуть продовжити працювати віддалено.