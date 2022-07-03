У Раді пропонують розширити перелік категорій чоловіків, яким дозволять виїзд за кордон

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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3 липня 2022

Депутати пропонують розширити перелік категорій чоловіків, яким дозволять виїжджати за кордон. Також рекомендують розширити список тих, кого не мобілізовуватимуть.

Відповідний законопроєкт №7484 подали 30 червня.

Якщо у Раді ухвалять ці зміни, то не призиватимуть на військову службу:

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  • жінок та чоловіків, які мають 2 дітей віком до 14 років; 
  • жінок та чоловіків, які мають дитину віком до 14 років та підтвердження  вагітності жінки;
  • жінок та чоловіків, які мають дитину віком до 3 років.

Тоді ця категорія людей автоматично зможе вільно перетинати кордон України під час воєнного стану.

 Фото: Wlad_Mus / Depositphotos

Якщо документ ухвалять, за кордон також зможуть виїжджати:

  • громадяни, які мають в інших країнах нерухомість та бізнес;
  • особи, які мають посвідку на постійне проживання;
  • українці, які мають діючі робочі (або спортивні) контракти;
  • особи, які мають контракти із замовниками з інших країн терміном на 1 рік і більше на надання ІТ-послуг або чи консультаційних послуг за умови сплати єдиного податку в Україні;
  • моряки (капітан, інші особи командного складу, особи суднової команди);
  • студенти або абітурієнти, які вступили до навчальних закладів інших країн;
  • громадяни для участі у міжнародних змаганнях або навчально-тренувальних зборах;
  • офіційні волонтери — якщо вони зареєстровані та відряджені благодійними або волонтерськими організаціями, або цивільно-військовими адміністраціями для поїздки в інші країни за гуманітарним вантажем або за транспортним засобом для передачі військовим підрозділам тощо.

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