У Раді пропонують розширити перелік категорій чоловіків, яким дозволять виїзд за кордон

Депутати пропонують розширити перелік категорій чоловіків, яким дозволять виїжджати за кордон. Також рекомендують розширити список тих, кого не мобілізовуватимуть.

Відповідний законопроєкт №7484 подали 30 червня.

Якщо у Раді ухвалять ці зміни, то не призиватимуть на військову службу:

Реклама:

жінок та чоловіків, які мають 2 дітей віком до 14 років;

жінок та чоловіків, які мають дитину віком до 14 років та підтвердження вагітності жінки;

жінок та чоловіків, які мають дитину віком до 3 років.

Тоді ця категорія людей автоматично зможе вільно перетинати кордон України під час воєнного стану.

Якщо документ ухвалять, за кордон також зможуть виїжджати:

громадяни, які мають в інших країнах нерухомість та бізнес;

особи, які мають посвідку на постійне проживання;

українці, які мають діючі робочі (або спортивні) контракти;

особи, які мають контракти із замовниками з інших країн терміном на 1 рік і більше на надання ІТ-послуг або чи консультаційних послуг за умови сплати єдиного податку в Україні;

моряки (капітан, інші особи командного складу, особи суднової команди);

студенти або абітурієнти, які вступили до навчальних закладів інших країн;

громадяни для участі у міжнародних змаганнях або навчально-тренувальних зборах;

офіційні волонтери — якщо вони зареєстровані та відряджені благодійними або волонтерськими організаціями, або цивільно-військовими адміністраціями для поїздки в інші країни за гуманітарним вантажем або за транспортним засобом для передачі військовим підрозділам тощо.