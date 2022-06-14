В Україні дітям спростили виїзд за кордон на відпочинок і оздоровлення

В Україні спростили процедуру вивезення дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

Діти зможуть виїжджати лише за наявності згоди Національної соціальної сервісної служби, без нотаріального засвідчення документів.

Відповідну постанову №661 ухвалив Кабінет Міністрів 10 червня, повідомляє Державна прикордонна служба.

"Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним і мати гарантії повернення їх в Україну", – кажуть у ДПСУ.

Нова постанова передбачає, що під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби.

При цьому при подачі пакета документів до уповноваженого органу більше не потрібно здійснювати їх нотаріальне засвідчення, кажуть у відомстві.

Які документи потрібні для проходження прикордонного контролю?

✅ Згода Національної соціальної сервісної служби на виїзд групи дітей.

✅ Списки групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок, та осіб, які супроводжують їх.

✅ Паспорт громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини.

✅ Погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд за кордон.

✅ Заява батьків на виїзд дитини за кордон, завірена службою у справах дітей (може здійснюватися без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків).

Після закінчення перевірки документів, прикордонник має поставити на списку штампи з відмітками "Виїзд" або "В’їзд" і "Державний кордон перетнули", а також вказати загальну чисельність людей, які виїхали та повернулися.