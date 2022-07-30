Як вберегтися від торгівлі людьми при пошуку роботи? Пояснює Нацполіція

Багато українців стали мігрантами чи внутрішніми переселенцями, щоб врятуватися від війни.

Однак у пошуках роботи вони можуть стати жертвами торгівців людьми чи шахраїв – і за кордоном, і в Україні.

З початку 2022 року поліціянти зафіксували 77 фактів торгівлі людьми, зокрема – 26 фактів сексуальної експлуатації та 28 – трудової експлуатації.

У Національній поліції пояснили, як вберегти себе від торгівлі людьми.

Як безпечно працевлаштуватися?

❌ За жодних обставин не віддавайте свій паспорт і документи потенційному роботодавцю або іншим людям.

❌ Не погоджуйтеся на роботу, деталі якої ви не знаєте. Якщо від вас щось намагаються приховати або маніпулювати – це тривожний прапорець.

✅ Погоджуйтеся тільки на легальне працевлаштування.

❌ Не довіряйте занадто привабливим умовам та пропозиціям: одразу висока зарплата, відсутність досвіду для молодих дівчат тощо.

✅ Підписуйте лише ті документи, які розумієте. Якщо необхідно – проконсультуйтеся з юристом.

✅ Збережіть контакти консульств, посольств, організацій та інших органів, які допоможуть вам захиститися.

✅ Знайте свої права як мігранта і працівника у країні, куди ви приїхали.

✅ Якщо ви потрапили у ситуацію торгівлі людьми або стали її свідком, звертайтеся до правоохоронних органів, посольства, консульських установ та інших організацій, які захищають українців за кордоном. Можна звернутися на лінію екстреної допомоги в ЄС за номером 112.

✅ Якщо ви в Україні, але ваша близька людина за кордоном потребує допомоги, звертайтеся до поліції.