Як не стати жертвою торгівлі людьми закордоном? Поради

З початком військової агресії Росії з України вимушено виїхали вже близько 3 мільйонів людей, більша частина з них – жінки та діти.
Однак закордоном необачні біженці з України можуть потрапити на гачок злочинців і опинитись у небезпеці.
У Центрі протидії дезінформації дають поради, як не стати жертвою злочинців закордоном, адже перебуваючи у стресовому стані та паніці людина може бути вразливою.
Торгівля людьми має багато форм, це може бути: сексуальна експлуатація, примусове жебрацтво, вилучення органів з тіла тощо.
"Торгівля людьми – це форма сучасного рабства та порушення прав людини для отримання прибутку через контроль та експлуатацію інших людей", – пояснюють у ЦПД.
|Tim Tebow Foundation / Unsplash
Як не стати жертвою?
- Не давайте нікому оригінали документів, майте при собі їх копії, але в іншому місці.
- Не приймайте пропозиції про роботу сумнівного характеру.
- Відмовляйтесь брати в борг у незнайомих людей.
- Будьте на постійному контакті з рідними та близькими.
- Вивчіть номери екстрених служб країни, в який ви знаходитесь (у країнах ЄС – 112).
Нагадаємо, мережею почались ширитись пропозиції про начебто швидке усиновлення дітей-сиріт, врятованих від бойових дій, однак такі повідомлення є фейками.
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