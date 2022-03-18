Як не стати жертвою торгівлі людьми закордоном? Поради

Михайло Загородній
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18 березня 2022

З початком військової агресії Росії з України вимушено виїхали вже близько 3 мільйонів людей, більша частина з них – жінки та діти. 

Однак закордоном необачні біженці з України можуть потрапити на гачок злочинців і опинитись у небезпеці. 

У Центрі протидії дезінформації дають поради, як не стати жертвою злочинців закордоном, адже перебуваючи у стресовому стані та паніці людина може бути вразливою.

Торгівля людьми має багато форм, це може бути: сексуальна експлуатація, примусове жебрацтво, вилучення органів з тіла тощо.

"Торгівля людьми – це форма сучасного рабства та порушення прав людини для отримання прибутку через контроль та експлуатацію інших людей", – пояснюють у ЦПД.

Tim Tebow Foundation / Unsplash

Як не стати жертвою?

  • Не давайте нікому оригінали документів, майте при собі їх копії, але в іншому місці.
  • Не приймайте пропозиції про роботу сумнівного характеру.
  • Відмовляйтесь брати в борг у незнайомих людей.
  • Будьте на постійному контакті з рідними та близькими.
  • Вивчіть номери екстрених служб країни, в який ви знаходитесь (у країнах ЄС – 112).

Нагадаємо, мережею почались ширитись пропозиції про начебто швидке усиновлення дітей-сиріт, врятованих від бойових дій, однак такі повідомлення є фейками.

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