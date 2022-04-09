В Україні створили сайт, який допоможе захиститися від торгівців людьми

В Україні створили сайт, де можна отримати інформацію про захист українських жінок і дітей від торгівців людьми.
Ресурс може бути корисним українкам, які залишились в Україні і тим, хто перебуває за кордоном, повідомляють у Міністерстві соціальної політики.
На сайті опубліковані правила безпеки, як захиститись від торгівців людьми.
Перш за все, йдеться про безпеку документів, правила пересування, спілкування, фінансові питання і працевлаштування.
Зокрема, жінкам радять:
- нікому, крім офіційних осіб, не давати в руки своїх документів;
- не сідати в авто з незнайомцями;
- інформувати близьких про своє місцезнаходження;
- не довіряти сліпо незнайомим, зокрема жінкам, які також можуть бути залучені до торгівлі людьми;
- самостійно сплачувати за всі послуги та оформлювати документи;
- укладати контракт про працевлаштування зрозумілою вам мовою.
Також на сайті перелічують небезпечні сигнали, які свідчать, що ви, ймовірно, стали жертвою торгівців людьми:
- у вас забрали паспорт та документи;
- позбавили засобів зв’язку;
- відмовляють у наданні медичної допомоги;
- обмежують вашу свободу пересування, відпочинок і харчування;
- утримують у замкнутому приміщенні;
- пропонують нереалістичні умови праці та фантастичну зарплату;
- до вас застосовують фізичне або сексуальне насильство, тиск, маніпуляції тощо.
На сайті є контактні дані, за якими можна звернутись до офіційних структур або спеціалізованих і перевірених громадських організацій з 28 країн, включаючи Україну.
Також можна звернутися на Національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми за номером 1547 та гарячу лінію екстреної допомоги в усіх країнах ЄС 112.
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