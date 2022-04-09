В Україні створили сайт, який допоможе захиститися від торгівців людьми

В Україні створили сайт, де можна отримати інформацію про захист українських жінок і дітей від торгівців людьми.

Ресурс може бути корисним українкам, які залишились в Україні і тим, хто перебуває за кордоном, повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

На сайті опубліковані правила безпеки, як захиститись від торгівців людьми.

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Перш за все, йдеться про безпеку документів, правила пересування, спілкування, фінансові питання і працевлаштування.

Зокрема, жінкам радять:

нікому, крім офіційних осіб, не давати в руки своїх документів;

не сідати в авто з незнайомцями;

інформувати близьких про своє місцезнаходження;

не довіряти сліпо незнайомим, зокрема жінкам, які також можуть бути залучені до торгівлі людьми;

самостійно сплачувати за всі послуги та оформлювати документи;

укладати контракт про працевлаштування зрозумілою вам мовою.

Також на сайті перелічують небезпечні сигнали, які свідчать, що ви, ймовірно, стали жертвою торгівців людьми:

у вас забрали паспорт та документи;

позбавили засобів зв’язку;

відмовляють у наданні медичної допомоги;

обмежують вашу свободу пересування, відпочинок і харчування;

утримують у замкнутому приміщенні;

пропонують нереалістичні умови праці та фантастичну зарплату;

до вас застосовують фізичне або сексуальне насильство, тиск, маніпуляції тощо.

На сайті є контактні дані, за якими можна звернутись до офіційних структур або спеціалізованих і перевірених громадських організацій з 28 країн, включаючи Україну.

Також можна звернутися на Національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми за номером 1547 та гарячу лінію екстреної допомоги в усіх країнах ЄС 112.

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