"Заборонили світити таблом": українці відреагували на заборону виставляти курс валют на вулиці

Після рішення Національного банку про заборону пунктам обміну валют виставляти інформаційні табло, українські соцмережі вибухнули десятками мемів.

Обмінникам фактично заборонили мати вже звичні для українських вулиць вивіски з курсом валют.

У Нацбанку таке рішення пояснюють бажанням уникнути спекуляцій на валютному ринку, однак українців це здивувало та трохи розвеселило.

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"УП.Життя" зібрала найцікавіші меми з українських соцмереж.

Фото: Іван Марунич

"Усім, у кого є валюта, нацбанк заборонив світити таблом", – пише Іван Марунич.

Фото: Олена Шиян

"Винахідливі власники обмінників не здаються!" – написала Олена Шиян.

Фото: Андрій Чемес

"Прикрийся!" – пише Андрій Чемес.

Фото: Роман Кравець

"Ще б ціни в магазинах позабирали…", – написав журналіст УП Роман Кравець.

Фото: "Баба і кіт"

"Міняти будемо чи тільки дивитись?" – мем зі сторінки "Баба і кіт".

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Нагадаємо, рішення про заборону обмінникам вивішувати інформаційне табло із курсом НБУ прийняв 29 липня.

Ця норма при цьому не стосується обмінників у банках України, які на думку НБУ сьогодні не спекулюють курсом валют.