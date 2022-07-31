"Заборонили світити таблом": українці відреагували на заборону виставляти курс валют на вулиці

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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31 липня 2022

Після рішення Національного банку про заборону пунктам обміну валют виставляти інформаційні табло, українські соцмережі вибухнули десятками мемів.

Обмінникам фактично заборонили мати вже звичні для українських вулиць вивіски з курсом валют.

У Нацбанку таке рішення пояснюють бажанням уникнути спекуляцій на валютному ринку, однак українців це здивувало та трохи розвеселило.

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"УП.Життя" зібрала найцікавіші меми з українських соцмереж.

Фото: Іван Марунич

"Усім, у кого є валюта, нацбанк заборонив світити таблом", – пише Іван Марунич.

Фото: Говорить Попова
Фото: Олена Шиян

"Винахідливі власники обмінників не здаються!"написала Олена Шиян.

Фото: Кіберерудит
Фото: Андрій Чемес

"Прикрийся!"пише Андрій Чемес.

Фото: Хайнікен
Фото: Роман Кравець

"Ще б ціни в магазинах позабирали…", – написав журналіст УП Роман Кравець.

Фото: UaReview
Фото: "Баба і кіт"

"Міняти будемо чи тільки дивитись?"мем зі сторінки "Баба і кіт".

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Нагадаємо, рішення про заборону обмінникам вивішувати інформаційне табло із курсом НБУ прийняв 29 липня.

Ця норма при цьому не стосується обмінників у банках України, які на думку НБУ сьогодні не спекулюють курсом валют.


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