Лагідний перехід на українську: у кожному районі Кривого Рогу створили мовні клуби

Яна Осадча журналіст
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4 липня 2022

З 1 липня 2022 року у Кривому Розі у кожному районі міста створили мовні клуби "Спілкуйся українською".

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, у місті хочуть зробити процес переходу на українську "лагідним" та комфортним і не хочуть "рубати з плеча".

"Так історично склалося, що ми, криворіжці, звикли переважно розмовляти російською мовою, але зараз мова – це також наша зброя", – говорить Вілкул.

 У Кривому Розі у кожному районі міста відкриють мовні клуби "Спілкуйся українською"

Працювати мовні клуби будуть двічі на тиждень: щосереди та щосуботи об 11.00. Усього таких клубів у місті 23, знаходяться вони у міських бібліотеках, в яких чи поруч з ними є укриття на випадок повітряної тривоги.

 Усього таких клубів у місті 23, знаходяться вони у міських бібліотеках

Заняття поділені на три частини: теоретичну, практичну та літературну. Зокрема, людей будуть вчити, як правильно ставити наголос в українських словах, як не використовувати суржик, як написати заяву чи автобіографію.

 Після завершення учасники отримають електронні сертифікати

Наприкінці занять бібліотекарі будуть знайомити аудиторію з новинками української літератури. До клубу запрошуватимуть молодих криворізьких авторів.

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"Також будуть запрошуватися спікери, у тому числі, і не з Кривого Рогу, з якими можна буде поспілкуватися онлайн. Це стосується відомих артистів, українських письменників, громадських діячів з якими можна буде обговорити українською мовою актуальні питання сьогодення, а також профільні теми", – каже голова ОВА.

Для тих, хто хоче вивчати мову дистанційно, у місті будуть проводити двомісячні онлайн-курси "Говоримо українською правильно", на які вже записалося понад 500 криворіжців.

Після завершення учасники отримають електронні сертифікати.

Заняття на курсах "Говоримо українською правильно" безкоштовні і проводитимуться двічі на тиждень.

Вілкул також зазначив, що проводить свої щоденні вечірні брифінги російською, тому що переважно говорить з російськомовним півднем і сходом. Однак більшість нарад він проводить українською.




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