В Україні відкрили понад 20 кримінальних справ щодо сексуальних злочинів росіян

Національна поліція задокументувала понад 20 кримінальних провадженнь про вчинення російськими окупантами сексуальних злочинів.
Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко в інтерв’ю "Укрінформу".
"При цьому наголошую, що у цих 20 справах може бути кілька випадків сексуального насильства щодо кількох потерпілих, або скоєних кількома злочинцями. Тобто, не варто говорити, що це 20 випадків – це 20 кримінальних справ", – каже заступниця міністра.
Частина з цих проваджень передана прокуратурою у Службу Безпеки України для подальшого розслідування.
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Однак, за її словами, статистика сексуальних злочинів у повній мірі не розкриває тієї ситуації, яка відбувалася насправді.
"Ми розуміємо, що сексуальні злочини – це дуже латентні і складні злочини, коли люди не готові, не хочуть про це говорити і хочуть максимально швидко про це забути. Не кожна людина буде щодо цього звертатися (до поліції – ред.), і ми не маємо права змушувати їх переповідати ці історії", – каже вона.
За словами Катерини Павліченко, правоохоронці дізнаються про такі злочини трьома способами:
- дзвінки, які надходять на лінію 102, і заяви у письмовому вигляді до поліції;
- робота спеціалізованих поліцейських груп, коли вони виїжджають у населені пункти і спілкуються там з мирним населенням, запитують, що вони знають про ці злочини і чи готові вони про них повідомити;
- соцмережі та ЗМІ.
Вона акцентувала, що наразі сексуальні злочини щодо мирного населення фіксуються не обов`язково за заявою потерпілої особи, а по статті 438 Кримінального кодексу як воєнні злочини.
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"Якщо є інформація у Інтернеті, у ЗМІ щодо цієї ситуації, то це теж перевіряється і, якщо доказів більш-менш достатньо, то відкривається кримінальне провадження.
Разом з цим, не завжди вдається зібрати усю максимальну доказову базу, достатні свідчення або знайти свідків, для того, щоб сформувати належні докази, щоб потім передати їх до суду", – говорить Катерина Павліченко.
За її словами, наразі створено кілька поліцейських груп, до складу яких входять правоохоронці з досвідом роботи з домашнім насильством.
"Ці групи поліції працюють з 18 квітня на Київщині, з 10 травня – на Сумщині, з 31 травня – на Чернігівщині. На Київщині ця група працює найдовше – уже опрацьовано більше 40 населених пунктів та виявлено близько 15 випадків сексуального насильства", – розповіла заступниця міністра.
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