В Україні відкрили понад 20 кримінальних справ щодо сексуальних злочинів росіян

Яна Осадча журналіст
3227
4 липня 2022

Національна поліція задокументувала понад 20 кримінальних провадженнь про вчинення російськими окупантами сексуальних злочинів.

Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко в інтерв’ю "Укрінформу".

"При цьому наголошую, що у цих 20 справах може бути кілька випадків сексуального насильства щодо кількох потерпілих, або скоєних кількома злочинцями. Тобто, не варто говорити, що це 20 випадків – це 20 кримінальних справ", – каже заступниця міністра.

Частина з цих проваджень передана прокуратурою у Службу Безпеки України для подальшого розслідування.

 Фото: sunemotion/Depositphotos

Однак, за її словами, статистика сексуальних злочинів у повній мірі не розкриває тієї ситуації, яка відбувалася насправді.

"Ми розуміємо, що сексуальні злочини – це дуже латентні і складні злочини, коли люди не готові, не хочуть про це говорити і хочуть максимально швидко про це забути. Не кожна людина буде щодо цього звертатися (до поліції – ред.), і ми не маємо права змушувати їх переповідати ці історії", – каже вона.

За словами Катерини Павліченко, правоохоронці дізнаються про такі злочини трьома способами:

  • дзвінки, які надходять на лінію 102, і заяви у письмовому вигляді до поліції;
  • робота спеціалізованих поліцейських груп, коли вони виїжджають у населені пункти і спілкуються там з мирним населенням, запитують, що вони знають про ці злочини і чи готові вони про них повідомити;
  • соцмережі та ЗМІ.

Вона акцентувала, що наразі сексуальні злочини щодо мирного населення фіксуються не обов`язково за заявою потерпілої особи, а по статті 438 Кримінального кодексу як воєнні злочини.

Читай також:

Російського окупанта вперше судитимуть за зґвалтування під час війни в Україні
Розповідайте про зґвалтування. Світ має знати про злочини окупантів
4% українців стали жертвами зґвалтування у дитинстві. Опитування

"Якщо є інформація у Інтернеті, у ЗМІ щодо цієї ситуації, то це теж перевіряється і, якщо доказів більш-менш достатньо, то відкривається кримінальне провадження.

Разом з цим, не завжди вдається зібрати усю максимальну доказову базу, достатні свідчення або знайти свідків, для того, щоб сформувати належні докази, щоб потім передати їх до суду", – говорить Катерина Павліченко.

За її словами, наразі створено кілька поліцейських груп, до складу яких входять правоохоронці з досвідом роботи з домашнім насильством.  

"Ці групи поліції працюють з 18 квітня на Київщині, з 10 травня – на Сумщині, з 31 травня – на Чернігівщині. На Київщині ця група працює найдовше – уже опрацьовано більше 40 населених пунктів та виявлено близько 15 випадків сексуального насильства", – розповіла заступниця міністра.

Раніше ми розповідали про те, як подбати про своє тіло після зґвалтування і уникнути небажаної вагітності.




 822
Суспільство

Тут виготовляють м’які італійські сири та уважні до деталей

PROMOTED
 109900
Суспільство

Медкомісія при мобілізації: як має проходити обстеження і хто непридатний до служби

Олена Барсукова
 19185
Здоров'я

Як 7-річна дівчинка травмувалася і потрапила на місяць в реанімацію: історія про хворобу, від якої досі вмирають

Оксана Бородіна

Головне на сайті


Суспільство

Тут виготовляють м’які італійські сири та уважні до деталей

PROMOTED
На Буковині 120 шкіл не зможуть запровадити очне навчання через нестачу укриттів
Загинули через воєнні дії: на Одещині знайшли 4 мертвих дельфінів
Мешканці Гостомеля підтримали перехід місцевої церкви із московського патріархату до ПЦУ
Уряд схвалив санкції проти археологів з РФ за незаконні розкопки в Криму
Маріуполь залишився без лікарів – Андрющенко
Суспільство

Медкомісія при мобілізації: як має проходити обстеження і хто непридатний до служби

Олена Барсукова
Здоров'я

Як 7-річна дівчинка травмувалася і потрапила на місяць в реанімацію: історія про хворобу, від якої досі вмирають

Оксана Бородіна