Хотів переплисти Дністер: водолази ДСНС врятували горе-плавця

У Хмельницькій області чоловік вирішив переплисти Дністер, через що його довелось рятувати.

Плавцю пощастило, його помітив рятувальник Олександр Гот, розповіли в ДСНС.

Подія трапилась у селі Рудківці Кам’янець-Подільського району.

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Посеред спекотного дня чоловік вирішив, що має переплисти Дністер, однак на середині річці сили майже полишили горе-плавця.

Фото: ДСНС

"Приблизно за півтора кілометра від нашого посту я помітив чоловіка, який якось дивно плив.

Було зрозуміло, що він знесилений. А у тому місці глибина – до 30 метрів", – розповідає Олександр.

Рятувальники підливали до плавця на човні і змогли вчасно його врятувати.

47-річний чоловік розповів, що він родом із Вінниці і багато років займався плаванням, однак все одно не розрахував свої сили.

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Рятувальники ДСНС наголошують, що такі історії не завжди закінчуються "хепі-ендом", тому важливо обережно поводитись перебуваючи у річках, особливо таких великих, як Дністер.

"Вочевидь, повномасштабна війна для деяких наших громадян – недостатнє випробування для власної нервової системи

Тому просимо вкотре – будь ласка, не лишайте здоровий глузд на березі, вирішивши скупатись", – кажуть в ДСНС.