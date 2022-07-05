У Британії кінотеатри заборонили підліткам приходити у костюмах через галасливий флешмоб у TikTok

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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5 липня 2022

У Великій Британії деякі кінотеатри заборонили групам підлітків приходити у класичних костюмах на сеанси мультфільму "Minions: The Rise of Gru" ("Посіпаки: Становлення лиходія").

Рішення було прийнято після того, як деякі молоді кіноглядачі вчиняли галас під час перегляду мультфільму.

Ймовірно, таку поведінку спровокував новий галасливий флешмоб у TikTok, розповідає Bloomberg.

Він полягає в тому, що  групи хлопчиків-підлітків, знімають відео про те, як вони йдуть дивитися останню частину франшизи "Нікчемний Я" в класичних костюмах.

 Посіпаки з франшизи фільмів "Нцкчемний я". Фото: Depositphotos

Хто запустив новий тренд невідомо, але відео з хештегами #gentleminions стали "вірусними".

На них групи людей в костюмах відвідують покази фільму та копіюють головного героя, суперлиходія Фелоніуса Грю, і його характерний жест рукою.

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У відео, яке набрало мільйони переглядів у додатку, можна побачити підлітків, які святкують закінчення п'яти років очікування фільму.

Фанати нерідко брали з собою банани, щоб перекусити під час показів, посилаючись на улюблену їжу жовтих помічників Грю – посіпак.

На деяких відео учасники флешмобу галасують і заважають іншим глядачам під час сеансів, що призвело до обмеження дрес-коду.

Кінотеатри звинуватили підлітків у поганій поведінці, вандалізмі, киданні предметів і неприйнятному поводженні з персоналом.

Зокрема, один із кінотеатрів у Корнуоллі заборонив дітям у костюмах приходити на сеанси без супроводу дорослих. 

"Це було просто жахливо. У нас були сім’ї, які навіть не хотіли повертатися в зал, коли ми намагалися розібратись із ситуацією, сім’ї йшли ще до початку фільму, а маленькі діти були в сльозах"розповів BBC керівник кінотеатру "Mallard cinema" Деніел Філліпс-Сміт.

Утім, кіностудії Universal Pictures, яка випустила фільм, такі дії підлітків сподобались, вони опублікували пост у твіттері, якому висловили підтримку фанатам мультфільму.

"Всім, хто з’являється до на фільм у костюмах: ми бачимо вас і любимо", – йдеться в повідомленні.

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