В Україні створили безкоштовний освітній курс про життя кримських татар

В Україні створили безкоштовну освітню програму про минуле і сьогодення Криму та його корінного народу.
Курс "Crimea: History and People" складається з 12 відеолекцій англійською мовою.
Його розробив Український інститут та студія онлайн освіти EdEra у співпраці з науковцями з України та Туреччини.
У лекціях міститься інформація про унікальну культуру кримських татар та їхню тривалу боротьбу за право повернутися на батьківщину.
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"Ми нарешті пишемо самі власну історію. Тому нам важливо було створити перший в англомовному світі курс, який систематизований знанням про історію Криму та кримських татар, що був створений у кооперації українських та кримськотатарських дослідників", – пояснює Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту.
У курсі розповідають про:
- складність відносин у Чорноморському регіоні;
- стародавню історію Криму й Кримського ханату;
- колоніальної політики Російської імперії щодо півострова;
- примусову депортацію кримських татар у 1944 радянською владою;
- виклики, з якими зіштовхнулась Україна за часів незалежності та анексію Криму Росією у 2014 році.
Програма створена за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".
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