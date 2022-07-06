В Україні створили безкоштовний освітній курс про життя кримських татар

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 липня 2022

В Україні створили безкоштовну освітню програму про минуле і сьогодення Криму та його корінного народу. 

Курс "Crimea: History and People" складається з 12 відеолекцій англійською мовою.

Його розробив Український інститут та студія онлайн освіти EdEra у співпраці з науковцями з України та Туреччини.

У лекціях міститься інформація  про унікальну культуру кримських татар та їхню тривалу боротьбу за право повернутися на батьківщину. 

 Фото: foto-dog/Depositphotos

"Ми нарешті пишемо самі власну історію. Тому нам важливо було створити перший в англомовному світі курс, який систематизований знанням про історію Криму та кримських татар, що був створений у кооперації українських та кримськотатарських дослідників", – пояснює Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту.   

У курсі розповідають про:

  • складність відносин у Чорноморському регіоні; 
  • стародавню історію Криму й Кримського ханату;
  • колоніальної політики Російської імперії щодо півострова;
  • примусову депортацію кримських татар у 1944 радянською владою;
  • виклики, з якими зіштовхнулась Україна за часів незалежності та анексію Криму Росією у  2014 році.

Програма створена за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

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