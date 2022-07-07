Хто відповідає за безпеку учасників НМТ? Пояснює омбудсмен

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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7 липня 2022

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, хто відповідатиме за безпеку  учнів під час проведення національного мультипредметного тесту, основна сесія якого стартує в Україні вже 18 липня. 

Про це він повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону 7 липня.

"Є відповідальний від регіонального центру Українського центру оцінювання якості освіти, який відповідає за виконання всіх вимог, необхідних для максимальної безпеки учасників", – повідомив Горбачов.

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Водночас, він визнав, що бувають випадки, коли навіть укриття не рятує людей від ворожих обстрілів.

"Маю зробити важливу, але неприємну ремарку: якщо, не дай боже, щось станеться через приліт, коли навіть в укритті люди можуть постраждати, то тут уже відповідальність на країні-агресорі.

Ми відповідаємо за те, що були створені максимально безпечні умови, але ж ми бачимо, що відбувається. Прилетіти може всюди, на жаль. Але регламент прописаний чітко і в ньому передбачено практично все, що необхідно передбачити для максимальної безпеки", – заявив Горбачов.

 Фото: PantherMediaSeller/Depositphotos

За його словами, зараз місцева влада спільно з регіональними представництвами Українського центру оцінювання якості освіти контролюють процес облаштування шкіл для безпечного проведення НМТ. 

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Він нагадав, що одна із ключових вимог до центрів тестування – наявність укриття чи бомбосховища, до яких учасники можуть спуститися у разі оголошення повітряної тривоги.

"Зараз уже є затверджений порядок проведення, регламент облаштування пунктів тестування і проведення мультипредметного тесту, чітко визначені вимоги до кожного пункту тестування.

Ми бачимо, що є облаштовані приміщення, в тому числі і технікою і засобами захисту. Є розуміння, як це процедурно відбуватиметься", – заявив Горбачов.

Він наголосив, що під час оголошення повітряної тривоги мультипредметне тестування призупинятиметься, а всі учасники спускатимуться до укриттів. Завершити тестування можна буде лише після відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, освітній омбудсмен пояснив формат проведення спрощеного зовнішнього незалежного оцінювання цього року. 


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