Онлайн, але присутні фізично: як випускники складатимуть спрощене ЗНО

Цього року випускники складатимуть спрощене зовнішнє незалежне оцінювання онлайн, однак за фізичної присутності у центрі тестування.

Про це розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону 25 травня.

За його словами, усі центри для проходження національного мультипредметного тесту будуть забезпечені спеціальним обладнанням.

"Тобто НМТ відбуватиметься онлайн, але за фізичної присутності абітурієнта у центрі тестування. Там також буде інструктор і спеціально налаштовані комп'ютери, під'єднані до мережі Українського центру оцінювання якості освіти", – резюмував Горбачов.

Фізична присутність учасників НМТ – обов'язкова. Фото: IgorVetushko/ Depositphotos

Він додав, що кожен учасник НМТ може самостійно вирішувати, як розподілити 120 хвилин, що надаються для виконання тесту.

"Відмінність цього тесту від класичного ЗНО полягає в тому, що це тестування не передбачає відкритих відповідей. Тобто там не буде зв'язного висловлювання, а лише відповіді на конкретні запитання, які поставлені в тестах", – підкреслив освітній омбудсмен.

Нагадаємо, цього року випускники в Україні замість класичного ЗНО складатимуть національний мультипредметний тест з трьох предметів: української мови, математики та історії України.

При цьому учні, яким довелося тимчасово виїхати до Європи, можуть скласти НМТ там. Таку функцію зробили доступною для українців 23 європейські країни.