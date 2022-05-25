Онлайн, але присутні фізично: як випускники складатимуть спрощене ЗНО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
5584
25 травня 2022

Цього року випускники складатимуть спрощене зовнішнє незалежне оцінювання онлайн, однак за фізичної присутності у центрі тестування.

Про це розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов у прямому ефірі всеукраїнського телемарафону 25 травня.

За його словами, усі центри для проходження національного мультипредметного тесту будуть забезпечені спеціальним обладнанням.

"Тобто НМТ відбуватиметься онлайн, але за фізичної присутності абітурієнта у центрі тестування. Там також буде інструктор і спеціально налаштовані комп'ютери, під'єднані до мережі Українського центру оцінювання якості освіти", – резюмував Горбачов.

Фізична присутність учасників НМТ – обов'язкова. Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Читайте також: Шкарлет назвав умову для проведення спрощеного ЗНО-2022 онлайн

Він додав, що кожен учасник НМТ може самостійно вирішувати, як розподілити 120 хвилин, що надаються для виконання тесту.

"Відмінність цього тесту від класичного ЗНО полягає в тому, що це тестування не передбачає відкритих відповідей. Тобто там не буде зв'язного висловлювання, а лише відповіді на конкретні запитання, які поставлені в тестах", – підкреслив освітній омбудсмен.

Нагадаємо, цього року випускники в Україні замість класичного ЗНО складатимуть національний мультипредметний тест з трьох предметів: української мови, математики та історії України

При цьому учні, яким довелося тимчасово виїхати до Європи, можуть скласти НМТ там. Таку функцію зробили доступною для українців 23 європейські країни

Читайте також: Вступ-2022: омбудсмен пояснив, які корупційні ризики загрожують вступникам




 1332
Профі У Профтех

Робота руками — на все життя. Як у чернівецькому профтесі шиють сукні та шеврони

СПЕЦПРОЄКТ
 8234
Суспільство

(Не)лагідна дерусифікація: що відбувається з перейменуваннями вулиць у Києві

Михайло Загородній
 16059
Суспільство

"На спині у малого був вирваний шматок м’яса": історія родини хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами

Яна Осадча

Головне на сайті


Профі У Профтех

Робота руками — на все життя. Як у чернівецькому профтесі шиють сукні та шеврони

СПЕЦПРОЄКТ
Наступного року шкільний атестат буде доступний у "Дії" – освітній комітет ВР
Окупанти вилучають з бібліотек українські книжки, щоб знищити їх – радник мера Маріуполя
У Киргизстані над "Піком Путіна" підняли український прапор: альпіністи розповіли, як це було
Квадрокоптер за розсаду: учні на Львівщині виростили рослини, аби зібрати кошти для ЗСУ
"Чорнуха" навколо трагедій: медійниці звернулися до Денісової щодо комунікації про статеві злочини
Суспільство

(Не)лагідна дерусифікація: що відбувається з перейменуваннями вулиць у Києві

Михайло Загородній
Суспільство

"На спині у малого був вирваний шматок м’яса": історія родини хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами

Яна Осадча