У МОН оприлюднили кількість бюджетних місць на навчання у 2022 році

Уряд затвердив обсяги державного замовлення у 2022 році для усіх рівнів навчання.

У пріоритеті інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності, повідомили у Міністерстві освіти та науки.

У 2022 році бюджетним коштом будуть навчатися 188 тисяч осіб:

"молодший бакалавр" – 844 особи;

"фаховий молодший бакалавр" – 38719 осіб, з них – 35456 на денну форму навчання ;

"бакалавр" – 89320 осіб, з них – 82420 на денну форму навчання;

"магістр" на основі "бакалавра" – 49524 особи (за денною формою здобуття освіти – 44404 особи), а на основі середньої освіти – 6041 особа (усі на денній формі навчання).

Фото: cienpies / Depositphotos

Також державним коштом підготують до аспірантури 4070 осіб наукових та науково-педагогічних кадрів, до докторантури – 423 осіб.

Зважаючи на активну фазу війни в Україні, в уряді передбачили також бюджетні місця для магістрів медичного та фармацевтичного спрямувань – 160 місць інтернатури.

Структуру держзамовлення для магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань змінили та вдосконалили. Спеціалісти згодом будуть задіяні у відновленні регіонів та території, які постраждали від агресії Росії.

Також спростили умови вступу для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Студентів, які розпочали навчання у минулих роках на контракті, можуть перевести на "бюджет", якщо будуть вакантні місця.