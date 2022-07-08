У МОН оприлюднили кількість бюджетних місць на навчання у 2022 році

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 липня 2022

Уряд затвердив обсяги державного замовлення у 2022 році для усіх рівнів навчання. 

У пріоритеті інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності, повідомили у Міністерстві освіти та науки.

У 2022 році бюджетним коштом будуть навчатися 188 тисяч осіб:

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  • "молодший бакалавр" – 844 особи;
  • "фаховий молодший бакалавр" – 38719 осіб, з них – 35456 на денну форму навчання ; 
  • "бакалавр" – 89320 осіб, з них – 82420 на денну форму навчання; 
  • "магістр" на основі "бакалавра" – 49524 особи (за денною формою здобуття освіти – 44404 особи), а на основі середньої освіти – 6041 особа (усі на денній формі навчання).
 Фото: cienpies / Depositphotos

Також державним коштом підготують до аспірантури 4070 осіб наукових та науково-педагогічних кадрів, до докторантури – 423 осіб.

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Зважаючи на активну фазу війни в Україні, в уряді передбачили також бюджетні місця для магістрів медичного та фармацевтичного спрямувань – 160 місць інтернатури.

Структуру держзамовлення для магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань змінили та вдосконалили. Спеціалісти згодом будуть задіяні у відновленні регіонів та території, які постраждали від агресії Росії. 

Також спростили умови вступу для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Студентів, які розпочали навчання у минулих роках на контракті, можуть перевести на "бюджет", якщо будуть вакантні місця.


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