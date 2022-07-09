Звільнена з російського полону парамедикиня Тайра охрестилася в храмі ПЦУ

Яна Осадча журналіст
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9 липня 2022

Українська парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), яку звільнили з російського полону, прийняла хрещення у храмі Православної церкви України.  

Таїнство відбулося у храмі на честь Трьох святителів, що у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, повідомили у церкві.

Хрещення проводив капелан ПЦУ протоієрей Сергій Дмитрієв.

"Радіємо, що попри страждання і випробування, які зараз доводиться переживати українцям, вони знаходять дорогу до Господа і відкривають Йому своє серце", – кажуть у церкві.

 Хрещення проводив капелан ПЦУ протоієрей Сергій Дмитрієв

Російські окупанти взяли у полон Тайру в середині березня 2022 року в Маріуполі.

17 червня стало відомо, що її звільнили з полону.

Пізніше Юлія Паєвська розповіла, що її тримали у Донецькому СІЗО у маленькій камері разом із ще 21 жінкою.

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