Мешканці Гостомеля підтримали перехід місцевої церкви із московського патріархату до ПЦУ

Мешканці міста Гостомель Київської області на зборах громади ухвалили рішення про перехід Свято-Покровської церкви до Православної церкви України.

Рішення про перехід парафії з Української православної церкви Московського патріархату до ПЦУ ухвалили одноголосно, повідомив учасник зборів, правозахиснк і місцевий мешканець Віталій Купрій.

"Вітаю мешканців Гостомеля із прийняттям релігійною громадою рішення про перехід з московського патріархату до! Нарешті у храмі на вулиці будуть правити службу українською мовою, забудуть хто такий супостат Кирило і збільшать кількість прихожан за рахунок дійсних патріотів України", – пише він.

Рішення громади підтримав і начальник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

"В цілому він підтримав перехід парафії від московитів до ПЦУ. Але почав із промови що можна молитися і в московському патріархаті, що викликало несхвальні вигуки присутніх", – розповідає Купрій.

На слуханнях також пропонували, що інша церква у селі Мостищі, яке вже давно є частиною Гостомеля, теж має перейти до ПЦУ.

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Нагадаємо, на початку квітня 2022 року всю Київську область, зокрема міста Ірпінь, Бучу та Гостомель було звільнено від російської окупації

22 квітня церква Покрови Пресвятої Богородиці у Гостомелі загорілася. Пожежа була оперативно ліквідована ДСНС.