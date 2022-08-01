Втратила сім’ю через "великодній" обстріл: у Львові 10 лікарів рятували жінку з масивними травмами

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
13832
1 серпня 2022

40-річна Оксана з Лиману, що на Донеччині, втратила всю родину і отримала масивні травми внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Медикам ледве вдалося врятувати життя жінці.

Про це розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

"Приліт", що невдовзі укоротив віку 13-річному сину та чоловіку Оксани, стався на Великдень.

Реклама:

"Тоді на подвір’ї їх було четверо: Оксана з чоловіком, сином та бабусею. На вулиці тихо, жодних повітряних тривог, аж раптом прилетіла ракета. Оксану вибуховою хвилею відкинуло вбік. Пам’ятає лише крики дитини", – переповідають медики.

 Оксана втратила сина і чоловіка внаслідок ворожого обстрілу на Великдень. Фото: Перше медоб'єднання Львова

Батько хлопчика загинув на очах у сина. Після цього поранених Оксану та внука бабуся з осколком в шиї самотужки перенесла до погребу. Там родина три години чекала на рятувальників, стікаючи кров'ю, адже уламок ворожої ракети поцілив хлопчикові прямо біля серця. А його мама отримала численні травми тіла.

"Врешті рятувальникам вдалося вивезти жінок та хлопця з місця обстрілу. Оксану повезли до лікарні в Краматорську, а сина з бабусею – в Слов’янськ. Там онука намагались врятувати в реанімації, а бабусі видалили осколок", – розповідають у Першому медоб'єднанні Львова.

Врятувати хлопчика лікарям не вдалося. Сама Оксана потрапила до лікарні у важкому стані з травмованою грудною кліткою та сильними пораненнями кінцівок.

"Найбільше постраждала ліва рука. Жінку одразу прооперували: зупинили внутрішню кровотечу черевної порожнини та зашили масивні рани", – повідомляють лікарі.

Над порятунком руки жінки працювали десятеро лікарів з першого хірургічного відділення Центру хірургії, а також травматології та ортопедії Центру травми. 

Реклама:

Читай також:

Прикривала сина собою: у Львові врятували жінку, в хребет якої влучив уламок ракети
Тато на фронті, а маму викрали: лікарі врятували життя 17-річному хлопцю, який підірвався на міні
Зшили судини розміром з волосину: львівські лікарі врятували ногу чоловіка від ампутації

Оксана пережила шість операцій: лікарі закривали дефекти мʼяких тканин, пересаджували шкіру та, зокрема, зробили складну пластичну операцію з переміщення частини м’яких тканин передпліччя у зону пораненого ліктя.

Про те, що син загинув, жінка дізналася на третій день після прощання з ним. Вона зізнається, що увесь цей час її материнське серце відчувало, що щось не так.

Наразі на Оксану чекає тривала реабілітація, аби відновити функціональність пошкодженої руки.  


Реклама:


Реклама:
 4390
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2710
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3285
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат