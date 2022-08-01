"Діти війни": в Україні запрацював державний портал розшуку дітей

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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1 серпня 2022

В Україні з 1 серпня запрацював державний портал розшуку дітей "Діти війни".

Про це повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук, яка також є координаторкою відповідної платформи..

"Діти війни" – інформаційна платформа, за допомогою якої батьки та правоохоронні органи зможуть збирати інформацію про дітей, які:

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  • постраждали під час війни,
  • зникли безвісти,
  • були незаконно депортовані до Росії або на тимчасово окуповані території.
 Фото: grejak/Depositphotos

Герасимчук назвала дві основні функції платформи:

  • надавати актуальні інформаційні зведення щодо дітей, які постраждали внаслідок російської військової агресії проти України (загиблі, поранені, зниклі безвісти, депортовані), а також щодо тих, кого вдалося розшукати і врятувати;
  • допомагати розшукувати дітей. 

За допомогою платформи можна зв'язатися з Національною поліцією України, Офісом Генерального прокурора, а також з Національним інформаційним бюро.

За словами уповноваженої президента, правоохоронні органи щодня оновлюватимуть кількість показники на платформі "Діти війни".

Сайтом можуть скористатися батьки загубленої, переміщеної або ж депортованої дитини, а також будь-хто, хто має інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав або злочини, скоєні проти них.

"Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Інформація, розміщена тут – це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія Росії щодня здійснює проти українського народу", – наголошує Дарʼя Герасимчук.

За словами заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко, у разі зникнення дитини, необхідно якнайшвидше передати всю наявну інформацію до Нацполіції або на портал "Діти війни".

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Водночас Герасимчук підкреслила, що кількість дітей, які фізично страждають від війни, що провадить РФ, щодня зростає.

Станом на 1 серпня відомо про:

  • 693 поранені дитини;
  • 358 загиблих,
  • 203 зниклих безвісти,
  • щонайменше 5754 дитини нелегально депортовані до Росії.

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За  даними заступника генерального прокурора Ігоря Мустеци, станом на 1 серпня щонайменше 1051 дитина постраждала від військової агресії РФ в Україні. При цьому українським правоохоронним органам вдалося знайти 4039 дітей та 47 повернути з депортації. 

Також Дар'я Герасимчук зауважила, що РФ заявляє про 450 тисяч депортованих до Росії дітей, яких не збирається повертати в Україну.


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