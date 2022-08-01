"Діти війни": в Україні запрацював державний портал розшуку дітей

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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1 серпня 2022

В Україні з 1 серпня запрацював державний портал розшуку дітей "Діти війни".

Про це повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук, яка також є координаторкою відповідної платформи..

"Діти війни" – інформаційна платформа, за допомогою якої батьки та правоохоронні органи зможуть збирати інформацію про дітей, які:

  • постраждали під час війни,
  • зникли безвісти,
  • були незаконно депортовані до Росії або на тимчасово окуповані території.
 Фото: grejak/Depositphotos

Герасимчук назвала дві основні функції платформи:

  • надавати актуальні інформаційні зведення щодо дітей, які постраждали внаслідок російської військової агресії проти України (загиблі, поранені, зниклі безвісти, депортовані), а також щодо тих, кого вдалося розшукати і врятувати;
  • допомагати розшукувати дітей. 

За допомогою платформи можна зв'язатися з Національною поліцією України, Офісом Генерального прокурора, а також з Національним інформаційним бюро.

За словами уповноваженої президента, правоохоронні органи щодня оновлюватимуть кількість показники на платформі "Діти війни".

Сайтом можуть скористатися батьки загубленої, переміщеної або ж депортованої дитини, а також будь-хто, хто має інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав або злочини, скоєні проти них.

"Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Інформація, розміщена тут – це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія Росії щодня здійснює проти українського народу", – наголошує Дарʼя Герасимчук.

За словами заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко, у разі зникнення дитини, необхідно якнайшвидше передати всю наявну інформацію до Нацполіції або на портал "Діти війни".

Водночас Герасимчук підкреслила, що кількість дітей, які фізично страждають від війни, що провадить РФ, щодня зростає.

Станом на 1 серпня відомо про:

  • 693 поранені дитини;
  • 358 загиблих,
  • 203 зниклих безвісти,
  • щонайменше 5754 дитини нелегально депортовані до Росії.

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За  даними заступника генерального прокурора Ігоря Мустеци, станом на 1 серпня щонайменше 1051 дитина постраждала від військової агресії РФ в Україні. При цьому українським правоохоронним органам вдалося знайти 4039 дітей та 47 повернути з депортації. 

Також Дар'я Герасимчук зауважила, що РФ заявляє про 450 тисяч депортованих до Росії дітей, яких не збирається повертати в Україну.




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