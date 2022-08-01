У Росії показуватимуть голлівудські картини без дозволу правовласника

У Росії вирішили, що з 1 серпня у "Сінема парк" та "Формула кіно" показуватимуть нові фільми з Голлівуду без погодження з правовласником.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на "Відомості" та гендиректора кіномереж Олексія Васясіна.

Нова послуга називається "кінопродукт". Фактично, глядачам спершу показують закордонний фільм, а тоді – російський.

Реклама:

Наприклад, зараз у мережі кінотеатрів показують новинку від Universal "Міньйони: Грювітація", а за ним – "Кощій. Початок".

Фото: kmiragaya / Depositphotos

Вартість квитків на "кінопродукт" складатиме 168-670 рублів.

Гендиректор заявив, що згодом у мережі кінотеатрів асортимент "кінопродукту" розширять. Тобто показуватимуть фільм будь-якої студії без погодження з правовласником, який зупинив бізнес в Росії.

Він називає це "вимушеним кроком", але сподівається, що таким чином вдасться просунути російський продукт в прокаті.

Реклама: