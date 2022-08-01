Російський дипломат розтоптав соняхи біля посольства РФ в США, які принесли діти. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 серпня 2022

У Вашингтоні російський дипломат розтоптав соняхи біля посольства РФ. Їх залишили двоє маленьких дівчат. 

Про інцидент розповіла пані посол України в США Оксана Маркарова.

Через деякий час біля квітів загальмувала автівка російських дипломатів. З машини вийшов чоловік і розтоптав квіти. 

"Соняхи діють на загарбників, як свята вода на чортів. Ворогів дуже дратує кожен символ, що нагадує світові про нашу боротьбу, гідність і звитягу, а також про нескінченне зло, що росіяни заподіюють нашому народові щодня. 

Дипломати країни-агресора поводять себе так само підло і ницо як і всі загарбники, вихваляючись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць та розраховуючи на безкарність", — зазначає пані посол Оксана Маркарова.

 Знищення соняхів. Фото: Оксана Маркарова

Вона додає, що напередодні українці з діаспори висадили соняхи навпроти посольства Росії, але невідомі вирвали їх з корінням.

 Соняхи вирвали з коренем

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