Російський дипломат розтоптав соняхи біля посольства РФ в США, які принесли діти. ФОТО

У Вашингтоні російський дипломат розтоптав соняхи біля посольства РФ. Їх залишили двоє маленьких дівчат.

Про інцидент розповіла пані посол України в США Оксана Маркарова.

Через деякий час біля квітів загальмувала автівка російських дипломатів. З машини вийшов чоловік і розтоптав квіти.

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"Соняхи діють на загарбників, як свята вода на чортів. Ворогів дуже дратує кожен символ, що нагадує світові про нашу боротьбу, гідність і звитягу, а також про нескінченне зло, що росіяни заподіюють нашому народові щодня.

Дипломати країни-агресора поводять себе так само підло і ницо як і всі загарбники, вихваляючись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць та розраховуючи на безкарність", — зазначає пані посол Оксана Маркарова.

Знищення соняхів. Фото: Оксана Маркарова

Вона додає, що напередодні українці з діаспори висадили соняхи навпроти посольства Росії, але невідомі вирвали їх з корінням.