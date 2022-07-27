В Україні запустили ресурс, де за донат на ЗСУ можна замовити напис на снаряді для росіян

В Україні запустили стартап, де за донат в підтримку ЗСУ можна замовити напис на снаряді, бомбі чи ракеті, яку випустять по російських військових.

Сервіс RevengeFor.com впровадили за підтримки благодійного фонду "Повернись живим" та порталу "Мілітарний", повідомив засновник фірми-розробника Назар Гулик.

Його основна цільова аудиторія – іноземці.

"Іншими словами – метавсесвіт, де пан з Бельгії може в’ї…ти по русні ракетою з дивану чи бару в селі під Брюсселем", – пише Назар Гулик.

Помста за МH17

Розмір донатів, за які можна замовити напис, стартує від 500$.

"Яка причина вашого бажання помститися Росії? Зруйновані людські життя і розбиті мрії? Десятиліття окупації та розстріляні революції? Рукотворний голод і глобальні штучні катастрофи? Допоможіть українським солдатам покарати Росію за все", – йдеться на сторінці стартапу.

На боєприпасах можна написати як побажання, пов'язані з кривавими діями Росії, так і "передати" повідомлення іншим людям, зокрема, привітати когось з днем народження.

Написи, які ображають українців, або якийсь інший народ, або расу неприпустимі. Якщо текст напису не відповідатиме правилам, замовлення не виконають і гроші не повернуть, а перерахують їх на допомогу ЗСУ.