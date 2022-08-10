Петиція про легалізацію еротики та порно в Україні набрала 25 тисяч підписів: її має розглянути Зеленський

Петиція до президента Володимира Зеленського про легалізацію порнографічної діяльності в Україні набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.

Про це свідчать дані на сайті Офісу президента.

За 38 днів під петицією "Про легалізацію еротики та порно на території України" підписалися 25 103 громадянина. Тепер звернення має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Автор петиції, Тарас Сіромський, аргументує звернення тим, що більшість розвинених країн не мають заборон на порнографічну діяльність. Вважає, що всі, хто хоче зніматися у порно, продовжують це робити за кордоном.

На думку автора петиції, заборона порнографічної діяльності лише шкодить економіці України, адже податки громадян, які могли б надходити до державного бюджету, сплачуються іншим країнам, де такої заборони немає.

"В Україні цей закон (про заборону порнографії в Україні) приймався з міжнародними зауваженням, він порушує свободу слова. Крім того, даний закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно – може виїхати за кордон і піднімати економіку іншим державам. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців і шокує іноземців", – наголошує Сіромський у петиції.

Також автор звертає увагу на те, що така заборона породжує корупцію, адже законодавство чітко не визначає, що саме можна вважати порнографією, а що – еротичним контентом, який є дозволеним.

Крім того, у зверненні наголошується на тому, що заборона порнографії гальмує "рух України до цивілізованих держав". Натомість легалізація такої діяльності – "ідеальний шанс" для деяких людей продовжувати сплачувати податку до держбюджету, вважає автор.