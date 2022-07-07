"Шанс для бюджету": Зеленського закликали легалізувати порнографічну діяльність в Україні

Українці просять президента Володимира Зеленського легалізувати порнографічну діяльність на території країни.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Офісу президента.

За три дні під зверненням підписалися понад 8,6 тисяч громадян.

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Автор петиції Тарас Сіромський аргументує своє звернення тим, що більшість розвинених країн не мають заборон на порнографічну діяльність. А тому усі, хто хоче зніматися у порно, продовжують це робити за кордоном, наголошує автор.

Він вважає, що у такий спосіб заборона порнографічної діяльності лише шкодить економіці України, адже податки громадян, які могли б надходити до державного бюджету, сплачуються іншим країнам, де такої заборони немає.

"В Україні цей закон приймався з міжнародними зауваженням, що він порушує свободу слова. Крім того, даний закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно – може виїхати за кордон і піднімати економіку іншим державам. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців і шокує іноземців", – йдеться у тексті петиції.

Скриншот петиції на сайті ОП про легалізацію порнографічної діяльності в Україні

Крім того, на думку автора петиції, закон, що забороняє порнографію в Україні – узагальнений і трактувати його можна по-різному.

"Він погано пояснює, де еротика у мистецтві, а де еротика як порно. Була величезна кількість випадків, коли дівчат засуджували саме за еротику по статтях порнографії. Навіть на юридичних консультаціях юристи говорять, що від того, чи дати хабаря залежить, як правоохоронна система трактуватиме законодавство. Цей закон розвиває корупцію і має бути негайно вилучений!" – вважає автор.

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Також він заявив, що заборона порнографії гальмує "рух України до цивілізованих держав". Також, на його думку, порнографія – "ідеальний шанс" для деяких людей, що втратили роботу через війну, продовжувати сплачувати податку до держбюджету України.

"Зараз, коли багато людей втратили роботу і це ідеальний шанс принести гроші в українські бюджети", – підкреслив автор петиції.

Також він зауважив, що чинний закон може навіть трактувати дії українських користувачів платформи Onlyfans, які збирали гроші на ЗСУ, як кримінальні.

"Тому зараз це дуже важливо зняти заборони на еротику та порно і легалізувати їх в Україні! Це доведе демократичність і свободу України, за яку ми зараз боремось!" – переконаний Сіромський.

Збір підписів голосів під петицією триватиме ще 90 днів.

Нагадаємо, "УП. Життя" розповідала історію української порноакторки з псевдонімом Josephine Jackson, яка знімається у порно за кордоном.