Як правильно оформити скаргу на порушника закону про мову? Пояснює омбудсмен

Часом громадяни, надсилаючи повідомлення щодо порушення закону про мову в Україні, роблять це неправильно. Зокрема, вказують недостатньо інформації задля належного реагування мовного омбудсмена.
У зв'язку з цим Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь роз'яснив, які відомості має містити скарга про недотримання вимог закону про забезпечення функціонування української мови як державної.
"На жаль, значна частина з них (скарг), що надходять електронною поштою, не містить достатньої для належного реагування інформації. Відсутність у зверненні даних про особу заявника, як того вимагає Закон, унеможливлює розгляд власне як звернення чи скарги", – наголошує омбудсмен.
Крім того, відсутність відомостей про особу порушника часто унеможливлюють комунікацію з ним у майбутньому і, відповідно, застосування санкцій, передбачених законом. Кремінь закликає вказувати у зверненнях найменування юридичної або фізичної особи-підприємця, які порушили закон.
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Щоб прискорити швидкість реагування та підвищити якість розгляду скарг і застосування санкцій, мовний омбудсмен просить громадян вказувати у зверненнях таку інформацію:
- прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи;
- суть скарги: який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою та яким чином порушив закон про мову;
- письмова скарга має бути підписана заявником із зазначенням дати (підпис в електронному зверненні не обов'язковий);
- електронна скарга має містити електронну поштову адресу, на яку заявникові може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним (телефон, соцмережі, месенджери тощо).
Важливо: звернення має містити докази. Йдеться про аудіо-, відеофайли або письмові свідчення очевидців тощо.
Особа, яка стала свідком порушення закону про мову, може подати скаргу протягом 6 місяців, але не пізніше.
Нагадаємо, повідомити про порушення Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" можна на електронну скриньку: lyst@mova-ombudsman.gov.ua