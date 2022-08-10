Майже 30 приватних вишів погодилися взяти на безкоштовне навчання абітурієнтів з окупованих територій

Приблизно 30 приватних університетів погодилися взяти на безкоштовне дистанційне навчання абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила народна депутатка України Юлія Гришина.

"Ми маємо велику кількість абітурієнтів, які хочуть, але не можуть виїхати з тимчасово окупованих територій, не можуть здати мультипредметний тест. Ми можемо втратити цих дітей, бо їх забере Росія", – каже Гришина.

За її словами, народні депутати звернулися до приватних закладів освіти з пропозицією надати можливість дітям з окупованих територій дистанційно вступити у виші і навчатися там безкоштовно.

"А може ще й дехто надасть можливість, коли дитина виїде, безкоштовно проживати у гуртожитку", – зазначила депутатка.

Вона також розповіла, що відвідала приватний Одеський гуманітарний університет, куди подали заяви на вступ 20 абітурієнтів з Херсонщини.