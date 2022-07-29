Хто з абітурієнтів має право першочергового вступу: пояснення від МОН

Під час зарахування до профтехзакладів та університетів низка абітурієнтів має право першочергового вступу.
Хто підпадає під цю категорію пояснили у Міністерстві освіти та науки.
Якщо до навчального закладу подають абітурієнти з однаковою кількістю балів, то привілеї мають:
👉 випускники шкіл, що отримали золоту або срібну медаль (після 11 класу);
👉 випускники шкіл, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (після 9 класу);
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👉 учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів із дисциплін, якщо вони є профільними для обраної професії;
👉 призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у рік вступу;
👉 особи з інвалідністю;
👉 діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю,
👉 діти, у яких одинокі матір або батько з інвалідністю;
👉 випускники профтехів, які отримали дипломи з відзнакою та вступають на навчання до університету;
👉 особи, які вступають до профтеху за цільовим направленням на навчання.
Нагадаємо, у МОН створили онлайн-помічника для вступу. У чат-боті можна отримати відповіді на питання, що виникли в абітурієнта.
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