Хто з абітурієнтів має право першочергового вступу: пояснення від МОН

Під час зарахування до профтехзакладів та університетів низка абітурієнтів має право першочергового вступу.

Хто підпадає під цю категорію пояснили у Міністерстві освіти та науки.

Якщо до навчального закладу подають абітурієнти з однаковою кількістю балів, то привілеї мають:

👉 випускники шкіл, що отримали золоту або срібну медаль (після 11 класу);

👉 випускники шкіл, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (після 9 класу);

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👉 учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів із дисциплін, якщо вони є профільними для обраної професії;

👉 призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у рік вступу;

👉 особи з інвалідністю;

👉 діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю,

👉 діти, у яких одинокі матір або батько з інвалідністю;

👉 випускники профтехів, які отримали дипломи з відзнакою та вступають на навчання до університету;

👉 особи, які вступають до профтеху за цільовим направленням на навчання.

Нагадаємо, у МОН створили онлайн-помічника для вступу. У чат-боті можна отримати відповіді на питання, що виникли в абітурієнта.