Наслідки може відчути весь світ: у НАН закликали зупинити ядерний тероризм РФ

Національна академія наук звернулась до світової спільноти із закликом визнати дії РФ щодо Запорізької атомної станції ядерним тероризмом.

Науковці пропонують обмежити доступ РФ до новітніх ядерних технологій та запровадити санкції проти російської атомної галузі, йдеться в повідомленні НАН України.

Таким чином у НАН відреагували на влучання російських ракет неподалік сухого сховища відпрацьованих ядерних відходів ЗАЕС 6 серпня.

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"Слід задіяти всі механізми задля цілковитої демілітаризації Запорізької АЕС – виведення російських військових із цього найбільшого в Європі ядерного об’єкта і всієї прилеглої до нього території, включно з містом Енергодар", – наголошують в НАН.

ЗАЕС. Фото: Вікіпедія

Науковці кажуть, що за найгіршого сценарію такі дії окупантів можуть призвести до руйнації ядерного палива в реакторах ЗАЕС, що призведе до аварій, порівняних лише з катастрофою на ЧАЕС в 1986 році та на японській АЕС "Фукусіма-Даїчі" 2011 року.

У разі аварії, як зазначають в НАН, наслідки відчує на собі не лише Україна, а весь світ.

Перебуваючи на території ЗАЕС, окупанти також порушують і міжнародне законодавство та вимоги МАГАТЕ, адже атомні електростанції є об’єктами мирного використання ядерної енергії та в жодному разі не мають ставати військовими об’єктами.

За міжнародним законодавством і відповідно до вимог МАГАТЕ, атомні електростанції та інші ядерні установки – це об’єкти мирного використання ядерної енергії, які в жодному разі не мають зазнавати військових нападів.

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"Персонал станції досі в полоні, російська важка військова техніка розташовується на майданчику ЗАЕС, боєкомплект зберігається біля енергоблоків, а його частина – взагалі всередині машинних залів енергоблоків.

Ба більше, росіяни вже відкрито шантажують світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС і готовність її підірвати", – йдеться в повідомленні.

У НАН нагадали, що ситуація із ЗАЕС не є першим ядерним порушенням з боку РФ, до цього окупанти незаконно захопили Чорнобильську АЕС, а також бомбардували дослідницьку ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові.