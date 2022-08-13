У Аргентині знайшли рештки маленького динозавра, який важив як домашній кіт

У Аргентині знайшли рештки нововиявленого виду маленьких броньованих динозаврів, які жили приблизно 100 мільйонів років тому.

Тварина мала зріст у півтори метри і ходила на задніх лапах, повідомляє The Guardian.

Динозавр, якого назвали Jakapil kaniukurа, був добре захищений рядами кістяної дископодібної броні вздовж шиї, спини і до хвоста. Він важив лише 4-7 кг, як домашній кіт.

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За словами вчених, Jakapil став першим відкриттям броньованого динозавра з крейдяного періоду в Південній Америці.

Фото: Pixelchaos Depositphotos

Провідний палеонтолог Себастьян Апестегіа та його колеги знайшли рештки скелета Jakapil і 15 фрагментів його зубів, які мають листоподібну форму і схожі на зуби ігуани.

Тварина відноситься до групи тиреофорних динозаврів, яка включає стегозаврів, відомих своїми кістковими спинними пластинами та гострим хвостом, і танкоподібного анкілозавра, покритого бронею та з хвостом, схожим на булаву.

Jakapil нагадує тиреофорана, який існував набагато раніше. Апестегіа сказав, що це – єдиний тиреофоран, який був викопаний на південній пів кулі.

Нагадаємо, рік тому вчені відкрили новий вид динозавра – Portellsaurus sosbaynati, який проливає світло на еволюцію давніх травоїдних тварин.