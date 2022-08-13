У Ірпені відкрили модульне містечко для мешканців, які залишилися без домівок

Яна Осадча журналіст
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13 серпня 2022

У місті Ірпінь Київської області відкрили модульне містечко, в якому будуть тимчасово проживати 352 мешканця, що залишилися без домівок через війну.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Макрушин.

Модульні конструкції місто безкоштовно отримало від Польщі, а облаштуванням займалися комунальні служби та благодійники.

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Містечко "Дубки" складається із 88 чотиримісних житлових модулів, 55 із них – вже заселені.

 У модульному містечку будуть тимчасово проживати 352 мешканця
 Модульні конструкції місто безкоштовно отримало від Польщі
 Облаштуванням займалися комунальні служби та благодійники
 Містечко "Дубки" складається із 88 чотиримісних житлових модулів
 В них облаштувалися сім’ї медиків, освітян та військовослужбовців, які залишилися без житла

В них облаштувалися сім’ї медиків, освітян та військовослужбовців, які залишилися без житла.

На території містечка є бібліотека, невеликий спортзал, дитяча ігрова кімната, місце для відпочинку та зона для прання і прасування.

Гарячі страви для мешканців містечка готує World Central Kitchen.

У міській раді вже почали облаштування ще одного модульного містечка на території санаторію "Дубки".

"Тож якщо б ви хотіли подати заявку на проживання у тимчасовому житлі прошу звертайтеся в Ірпінську міську раду", – говорить міській голова.

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Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" облаштувала в Ірпені тимчасове помешкання для мешканців, які втратили житло під час війни, з залізничних вагонів.

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