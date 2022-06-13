Залізне містечко: в Ірпені облаштували тимчасове житло з вагонів

Яна Осадча журналіст
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13 червня 2022

В Ірпені "Укрзалізниця" облаштувала тимчасове помешкання для мешканців, які втратили житло під час війни, з залізничних вагонів.

Про це повідомляє "Ірпінський вісник".

"Залізне містечко" розмістили поруч з парком. Воно розраховано на 100 людей. Купейні вагони облаштовані кондиціонером та санвузлом. Душові кабінки розташовані в окремому вагоні. Тут є також пральня, вагон-ресторан і дитяча кімната.

На території залізного містечка розміщені альтанки з мангалами, дитячий майданчик, літній кінотеатр та тенісний стіл. Їжу сюди будуть доставляти безкоштовно.

 Тут є також пральня, вагон-ресторан і дитяча кімната
  На території залізного містечка розміщені альтанки з мангалами

Територія містечка знаходиться під цілодобовою охороною, в’їзд сюди дозволений тільки мешканцям по картам. Інтернетом ірпінців забезпечує Starlink.

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Перші мешканці зможуть заселитися у "залізне містечко" вже з 15 червня.

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