Залізне містечко: в Ірпені облаштували тимчасове житло з вагонів

В Ірпені "Укрзалізниця" облаштувала тимчасове помешкання для мешканців, які втратили житло під час війни, з залізничних вагонів.
Про це повідомляє "Ірпінський вісник".
"Залізне містечко" розмістили поруч з парком. Воно розраховано на 100 людей. Купейні вагони облаштовані кондиціонером та санвузлом. Душові кабінки розташовані в окремому вагоні. Тут є також пральня, вагон-ресторан і дитяча кімната.
На території залізного містечка розміщені альтанки з мангалами, дитячий майданчик, літній кінотеатр та тенісний стіл. Їжу сюди будуть доставляти безкоштовно.
|Тут є також пральня, вагон-ресторан і дитяча кімната
|На території залізного містечка розміщені альтанки з мангалами
Територія містечка знаходиться під цілодобовою охороною, в’їзд сюди дозволений тільки мешканцям по картам. Інтернетом ірпінців забезпечує Starlink.
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Перші мешканці зможуть заселитися у "залізне містечко" вже з 15 червня.
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