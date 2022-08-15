Кремінь нагадав освітянам про штрафи за порушення мовного закону

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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15 серпня 2022

За час минулого навчального року по Україні зафіксували понад 150 випадків порушення норм мовного закону в освітніх закладах.

У зв'язку з цим перед початком нового навчального року мовний омбудсмен Тарас Кремінь нагадав освітянам, що навчати дітей в Україні необхідно державною мовою.

За його словами, протягом 2021 – 2022 навчального року до Секретаріату уповноваженого надійшло 157 звернень про порушення мовного законодавства. При цьому скарги надходили як на педагогів шкіл, так і на викладачів дитсадків та університетів.

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Зокрема, омбудсмену повідомляли про факти двомовності та використання недержавної мови під час освітнього процесу. За його даними, найчастіше мовний закон порушували у Києві (31 скарга), на Одещині (17) та на Харківщині (14).

 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Кремінь нагадав, що нині в Україні діють санкції за порушення мовного закону в освітніх закладах.

"Сьогодні освіта як фундамент творення особистості відіграє важливу роль у зміцненні статусу української мови як державної. Тому нагадуємо, що відповідно до змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з 16 липня 2022 року за порушення мовного Закону Уповноважений може накладати штраф, в тому числі й на тих директорів шкіл, ректорів, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які свідомо ігноруватимуть мовне законодавство", – наголошують в Секретаріаті уповноваженого.  

Розмір штрафу, відповідно до закону, складатиме від 3 400 до 8 500 гривень, якщо порушення зафіксували вперше. За повторне порушення накладатиметься штраф у розмірі від 8 500 до 11 900 гривень.

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Водночас він підкреслив, що представники нацменшин в Україні мають право вивчати мову своєї нації. 

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"У місцях компактного проживання національних меншин або корінних народів гарантується право на навчання, поруч із державною, мовою відповідної спільноти", – наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, у мовного омбудсмена визначили перелік посадовців, які порушують закон про державну мову. 


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