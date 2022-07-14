Будуть штрафи: у мовного омбудсмена визначили посадовців, які порушують закон про державну мову

Деякі посадовці в умовах війни продовжують порушувати закон про державну мову України. Вже з 16 липня держслужбовців можуть штрафувати за такі дії.

Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, посилаючись на результати огляду щодо послуговування українською мовою в органах державної та місцевої влади.

За його словами, здебільшого робочою мовою діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної й комунальної форм власності є українська мова.

Однак недержавну мову продовжують використовувати вісім начальників військових адміністрацій:

Голова Запорізької ОДА Олег Буряк,

Начальник Криворізької ОВА Олександр Вілкул,

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай,

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім,

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко,

Очільник Полтавської ОДА Дмитро Лунін,

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях,

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Крім того, мовний закон порушили 15 посадових осіб органів місцевого самоврядування та два керівники установ комунальної форми власності.

Зокрема, використання недержавної мови зафіксували під час телевізійних ефірів, у соціальних мережах і Telegram-каналах.

Також не українською мовою у виступах та інтерв'ю послуговувалися:

президент України Володимир Зеленський,

позаштатний радник глави ОП Олексій Арестович,

радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко,

мер Одеси Геннадій Труханов,

мер Харкова Ігор Терехов,

голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук,

голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Застосування посадовцями недержавної мови, особливо в умовах війни, – це порушення прав громадян України. Зокрема, йдеться про ст. 9 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої зазначені особи зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Також це порушення ч. 1 ст. 12 Закону, відповідно до якої робочою мовою діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування, є державна мова", – констатував Тарас Кремінь.

Омбудсмен наголосив, що уже з 16 липня порушення мовного закону може мати наслідки. Зокрема, йдеться про адміністративні стягнення – попередження та штраф від 3400 до 8500 грн. Водночас, якщо посадовець порушить закон вдруге протягом року, то розмір штрафу становитиме від 8500 до 11900 грн.

Нагадаємо, Тарас Кремінь презентував результати опитування українських вчителів, учнів та їхніх батьків, які свідчать, що лише від 11 до 17% школярів розмовляють між собою на перервах виключно російською.