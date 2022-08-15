Проти цькування на роботі: Рада ухвалила за основу законопроєкт про заборону мобінгу

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №5748, яким забороняється приниження честі та гідності працівника на роботі та визначає поняття мобінгу.

Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти освітнього комітету ВР Юлія Гришина, яка є одним із авторів документу.

"Перший крок до подолання цькувань на роботі зроблено. Сьогодні Верховна Рада у першому читанні ухвалила наш із колегами законопроєкт №5748 про протидію мобінгу – тобто цькуванню співробітників на робочому місці", – написала нардепка.

У пояснювальній записці йдеться, що мета і завдання законопроєкту – захист учасників трудових відносин від різних форм мобінгу і встановлення адміністративної відповідальності за такі дії.

За словами Гришиної, на законодавчому рівні мобінг визначатиметься, зокрема, у таких формах:

економічний тиск – нерівна оплата праці, а також безпідставне позбавлення частини виплат, зокрема премій, бонусів, тощо;

– нерівна оплата праці, а також безпідставне позбавлення частини виплат, зокрема премій, бонусів, тощо; психологічний тиск – створення ворожої, образливої атмосфери, погрози, висміювання, наклепи, нерівномірний розподіл навантаження і задач між працівниками.

Нардепка зауважила, що "створення ворожої та образливої атмосфери" – означає ізоляцію співробітника від трудового колективу, зокрема:

зміну місцезнаходження робочого місця,

не запрошення на зустрічі і наради, в яких зазвичай бере участь співробітник,

перенесення робочого місця в непристосовані для цього місця тощо.

Також законопроєкт зобов’язує роботодавця вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки і захисту фізичного та психічного здоров'я працівників:

здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці,

провадити інформаційні, навчальні та організаційні заходи,

розробити процедуру надання психологічної допомоги і підтримки осіб, постраждалих від мобінгу.

Крім того, якщо мобінг став причиною погіршення (ушкодження) здоров'я працівника, роботодавець повинен відшкодувати усі витрати на лікування.

Згідно з документом, працівник матиме право отримати моральну компенсацію внаслідок цькування на роботі "у разі, якщо порушення його прав, у тому числі внаслідок дискримінації/ мобінгу призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя".

"Наступний крок – ухвалити законопроєкт, який передбачає покарання за вчинення цькування на роботі. За ці дії мають бути жорсткі штрафи. Адже, як показує практика, мобінг може призвести не лише до психологічної напруженості чи депресії, а навіть до самогубства", – наголосила співавторка ініціативи.