Дві кулі пройшли на виліт: історія нацгвардійця з Сумщини, який отримав поранення на Луганщині

Нацгвардієць з Сумщини Денис зустрів повномасштабну війну на Луганщині та отримав поранення під час наступу росіян.

Історію бійця розповідають у Національній гвардії.

Денис, боєць патрульного підрозділу частини, 24 лютого 2022 року знаходився на Луганщині у районі проведення операції Об’єднаних сил. Він виконував завдання на взводних опорних пунктах.

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"Ранок 24-го лютого був типовим для усіх нас – підйом під звуки вибухів. Вже о 5 ранку ми на позиції чули роботу, мабуть, мінометів противника. І буквально за кілька годин поступила команда – займаємо більш вигідні рубежі оборони, розпочалося повномасштабне вторгнення", – згадує гвардієць.

Нацгвардієць з Сумщини Денис зустрів повномасштабну війну на Луганщині

За кілька днів підрозділ Дениса передислокувався до Рубіжного. Ворог активно наступав. Нацгвардійці зайняли оборону на перехресті доріг і одразу почали копати окопи.

"Ми розуміли – чим краще облаштуємо позиції, тим упевненішим буде наш захист", – говорить він.

Лінію оборони тримали 10 днів, а потім росіяни почали потужний наступ. Спочатку була розвідка з повітря, українські бійці побачили ворожого дрона, а через кілька хвилин їхні позиції почали накривати з мінометів.

Коли мінометний обстріл закінчився, розпочалася стрілянина.

"Буквально мить, і я відчув, як одна куля прошила на виліт моє плече, інша також на виліт потрапила нижче в руку. Я зумів знайти імпровізований окоп, заліг там, трішки перечекав", – згадує військовий.

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Потім він дістав джгут, наклав його і почав чекати своїх. За пів години побратими дісталися до Дениса під обстрілами і забрали.

Гвардійця вдалося оперативно евакуювати з поля бою. Після кількох лікарень на Луганщині та Донеччині боєць пройшов ще кілька лікувальних закладів. Нині й досі продовжує відновлення на рідній Сумщині.

Лікарі дають обнадійливі прогнози.

За мужність та відвагу Денис отримав високу державну нагороду – медаль "За військову службу Україні".

За мужність та відвагу Денис отримав високу державну нагороду

Боєць вірить в те, що Україна обов’язково переможе росіян.

"Складно воювати з тими, хто не має жодних цінностей і моральних законів. Я бачив, як вони знищують усе, зрівнюють із землею багатоповерхівки, звичайні будинки, де живуть люди. Вони перетворюють все на руїну. І оцю злість, оцю ненависть до них ми мусимо перенести на поле бою. А те що наша перемога неминуча для мене очевидно", – говорить він.