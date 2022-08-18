Стриманий оптимізм: як українці адаптувалися до війни. Опитування

45% українців оцінюють свій рівень адаптованості до життя в умовах повномасштабної війни як "середній". Загалом самопочуття населення станом на липень – "стримано оптимістичне".

Про це свідчить опитування населення Київського міжнародного інституту соціології.

При цьому 40% респондентів вважають, що ситуація в Україні покращується. З них 29% зазначили, що це триває повільно.

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Ще 29% обрали більш "стриманий" варіант – "у чомусь покращується, у чомусь погіршується".

Водночас лише 22% песимістично відповідають, що ситуація в країні наразі погіршується.

Лише 17% опитаних українців взагалі не адаптувалися до війни. Інфографіка: КМІС

На індивідуальному рівні 16% опитаних українців стверджують, що вони адаптувалися до нових реалій, ще 18% схильні вважати, що вони "скоріше адаптувалися".

Водночас лише 17% респондентів стверджують, що вони скоріше або абсолютно не адаптувалися.

"Насправді, попри певну варіативність настроїв, у всіх випадках можна говорити про стриманий оптимізм", – наголошують у КМІС.

При цьому розподіл настроїв за регіонами свідчить про те, що найбільш песимістичні настрої у жителів східних регіонів. Лише 27% громадян вважають, що вони адаптувалися до умов війни. 29% мешканців сходу кажуть протилежне.

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Опитування свідчить, що найбільш песимістичні настрої у жителів східних регіонів. Інфографіка: КМІС

У розрізі чоловіків (41%) і жінок (40%) помітно, що оцінки ситуації в країні досить близькі, проте чоловіки адаптувалися дещо краще.

При цьому громадяни старше 60 років (48%) краще оцінюють ситуацію в країні, а молодь вище оцінює свою адаптованість (78%). Серед респондентів 18 – 29 років найменша кількість тих, хто вважає себе неадаптованим до умов воєнного часу (21%).

Відповідне опитування КМІС проводив у липні серед 1000 респондентів по всій Україні, крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого. Дослідження складалося з двох частин: методом щоденникового опитування (100 респондентів) і телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Статистична похибка вибірки не перевищує: