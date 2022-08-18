Телебачення поступається соцмережам: де українці дізнаються новини під час війни. Опитування

Більшість українців (59%) в умовах війни дізнаються новини з соціальних мереж.

Опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, свідчить про "велике переселення" в онлайн для пошуку актуальної інформації.

І хоча телебачення зберігає значну затребуваність, проте не домінує, як це було до 24 лютого, відзначають у КМІС.

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59% респондентів до топ-2 джерел зараховують соціальні мережі (а загалом за останні 7 днів отримували інформацію з них 69%). Для порівняння: телемарафон "Єдині новини" зараховують до топ-2 джерел 43% (загалом його дивились 57%).

59% українців віддають перевагу соціальним мережам. Інфографіка: КМІС

Здебільшого громадяни все ж надають перевагу онлайн-каналам інформації. Щоденникове дослідження показало, що серед соціальних мереж є трійка лідерів – це Telegram, YouTube та Facebook.

Зокрема, аналіз сумарного часу споживання новин у соціальних мережах (якщо брати його за 100%) показав:

41% припадає на Telegram,

37% – на YouTube,

12% – на Facebook,

6% – на Viber,

3% – на всі інші мережі.

Найчастіше українці користуються Telegram. Інфографіка: КМІС

"Фактично ми є свідками кардинальної трансформації медіаландшафту, де замість кількох потужних телевізійних каналів "виросли" сотні онлайн-джерел, кожне з яких не може похвалитися великою часткою "ринку", – відзначають у КМІС.

За результатами щоденникового дослідження, 48% витраченого на новини часу припадають на соціальні мережі, на телебачення – 34% (ще 11% – на сайти новин).

Крім того, опитування показало, що серед тих, хто отримує інформацію з інтернету, 62% надають перевагу коротким відео і 61% – коротким інформаційним повідомленням.

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62% надають перевагу коротким відео в інтернеті. Інфографіка: КМІС

Також дослідження показало, що соціальні мережі більше зараховують до топ-2 своїх джерел інформації українці 18-29 років (87%). Водночас громадяни старше 60 років користуються соціальними мережами рідше (34%). Натомість дізнаються інформацію з "Єдиних новин" (61%).

Також українці назвали основну мету користування всіма типами джерел. За результатами дослідження – це отримання новин про ситуацію в країні (72-82%). Водночас 82-90% користувачів окремих джерел характеризують їх як "інформаційні". Не більше 5% називають інші характеристики, як-от "розважальні" тощо.

Крім того, 13% респондентів, опитаних методом телефонного інтерв'ю, отримували інформацію з якого-небудь російського ресурсу. З них 3% дивилися російські телеканали, 11% – використовували онлайн-джерела.

Пояснюють українці це так:

89% хотіли дізнатися точку зору росіян та як їм подають інформацію;

2% відповіли, що відвідували російські ресурси через сумніви в українських джерелах.

Відповідне опитування КМІС проводив у липні серед 1000 респондентів по всій Україні, крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого.

Дослідження складалося з двох частин: методом щоденникового опитування (100 респондентів) і телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Статистична похибка вибірки не перевищує: