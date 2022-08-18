Телебачення поступається соцмережам: де українці дізнаються новини під час війни. Опитування

Більшість українців (59%) в умовах війни дізнаються новини з соціальних мереж.
Опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, свідчить про "велике переселення" в онлайн для пошуку актуальної інформації.
І хоча телебачення зберігає значну затребуваність, проте не домінує, як це було до 24 лютого, відзначають у КМІС.
59% респондентів до топ-2 джерел зараховують соціальні мережі (а загалом за останні 7 днів отримували інформацію з них 69%). Для порівняння: телемарафон "Єдині новини" зараховують до топ-2 джерел 43% (загалом його дивились 57%).
|59% українців віддають перевагу соціальним мережам. Інфографіка: КМІС
Здебільшого громадяни все ж надають перевагу онлайн-каналам інформації. Щоденникове дослідження показало, що серед соціальних мереж є трійка лідерів – це Telegram, YouTube та Facebook.
Зокрема, аналіз сумарного часу споживання новин у соціальних мережах (якщо брати його за 100%) показав:
- 41% припадає на Telegram,
- 37% – на YouTube,
- 12% – на Facebook,
- 6% – на Viber,
- 3% – на всі інші мережі.
|Найчастіше українці користуються Telegram. Інфографіка: КМІС
"Фактично ми є свідками кардинальної трансформації медіаландшафту, де замість кількох потужних телевізійних каналів "виросли" сотні онлайн-джерел, кожне з яких не може похвалитися великою часткою "ринку", – відзначають у КМІС.
За результатами щоденникового дослідження, 48% витраченого на новини часу припадають на соціальні мережі, на телебачення – 34% (ще 11% – на сайти новин).
Крім того, опитування показало, що серед тих, хто отримує інформацію з інтернету, 62% надають перевагу коротким відео і 61% – коротким інформаційним повідомленням.
|62% надають перевагу коротким відео в інтернеті. Інфографіка: КМІС
Також дослідження показало, що соціальні мережі більше зараховують до топ-2 своїх джерел інформації українці 18-29 років (87%). Водночас громадяни старше 60 років користуються соціальними мережами рідше (34%). Натомість дізнаються інформацію з "Єдиних новин" (61%).
Також українці назвали основну мету користування всіма типами джерел. За результатами дослідження – це отримання новин про ситуацію в країні (72-82%). Водночас 82-90% користувачів окремих джерел характеризують їх як "інформаційні". Не більше 5% називають інші характеристики, як-от "розважальні" тощо.
Крім того, 13% респондентів, опитаних методом телефонного інтерв'ю, отримували інформацію з якого-небудь російського ресурсу. З них 3% дивилися російські телеканали, 11% – використовували онлайн-джерела.
Пояснюють українці це так:
- 89% хотіли дізнатися точку зору росіян та як їм подають інформацію;
- 2% відповіли, що відвідували російські ресурси через сумніви в українських джерелах.
Відповідне опитування КМІС проводив у липні серед 1000 респондентів по всій Україні, крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого.
Читай також:
Дослідження складалося з двох частин: методом щоденникового опитування (100 респондентів) і телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.
Статистична похибка вибірки не перевищує:
- 3,4% – для показників, близьких до 50%,
- 3,0% – для показників, близьких до 25%,
- 2,1% – для показників, близьких до 10%.