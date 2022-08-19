Інсульт і численні травми: медики розповіли про братів, уцілілих після ракетного удару по Одещині

Братики Володя та Яків – одні із багатьох, хто постраждав внаслідок удару РФ по Сергіївці, що на Одещині, 1 липня. Ракета прилетіла у їхній дім.

Мама та вітчим загинули одразу, а дітей дістали з-під завалів сусіди, розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова.

Найбільше дісталося 8-річному Якову, якому уламок ворожої ракети потрапив у шию. Рятувальники, надаючи першу допомогу, притиснули хлопчику судини, щоб він не загинув від кровотечі. Проте кисневе голодування спровокувало інсульт.

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"Як наслідок – Якову знерухомило ліву частину. Права рука у нього не рухалася через перелом плеча", – кажуть медики.

14-річний Володя та 8-річний Яків з Сергіївки постраждали, коли у їхній дім поцілила російська ракета

14-річний Володя також отримав численні ушкодження – черепно-мозкову травму, поранення обличчя та перелом променевої кістки правої руки.

Спершу поранених братів госпіталізували до реанімації місцевої лікарні на Одещині. А місяць тому евакуаційним потягом транспортували до лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Яків у свої 8 років пережив ракетний удар та інсульт

За словами медиків, на той час стан Володі уже був стабільним, а за життя його молодшого брата боролася команда лікарів відділення інтенсивної терапії та анестезіології. А згодом – і нейрохірурги.

"Увесь цей час, включаючи реанімацію, з Яковом працювали реабілітологи на чолі з фізичним терапевтом Сергієм Худою. Завдяки цьому хлопчик уже вчиться ходити і рухати лівою рукою. На правій у нього поки що стоїть апарат зовнішньої фіксації", – розповідають медики.

Брати з Сергіївки продовжать реабілітацію за кордоном, але обіцяють повернутися в Україну. Усі фото: Перше медоб'єднання Львова

З Володею також займалися реабілітологи, адже після тривалого перебування у гіпсі хлопчику було необхідно розробити малорухливу руку.

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На щастя, після втрати мами та вітчима, діти не залишилися покинутими. До хлопчиків з-за кордону приїхала двоюрідна сестра Євгенія, яка вранці 18 серпня забрала їх до Австрії. Там діти продовжать реабілітацію.

"Яків та Володя на прощання сказали: обов’язково повернуться, коли закінчиться війна", – розповідають у Першому медоб'єднанні Львова.

Нагадаємо, 1 липня РФ завдала ракетного удару по селищу Сергіївка на Одещині, внаслідок чого загинуло 22 людини.