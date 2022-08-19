Був моделлю, а став кулеметником: історія 26-річного бійця Нацгвардії

Яна Осадча журналіст
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19 серпня 2022

26-річний Сергій з позивним "Сірко" до війни був моделлю та знімався для різних журналів і брендів, а тепер він служить кулеметником у Національній гвардії.

Сергій рекламував одяг та парфуми, брав участь у фотосесіях по всій Європі, розповідають у військовому формуванні.

"Однак навесні 2022 року повернувся в Україну та змінив модний одяг й туфлі на оливковий однострій і берці", кажуть у Нацгвардії.

Свій позивний Сергій обрав сам, на честь відомого кошового отамана Івана Сірка. Раніше в армії гвардієць не служив, але вважає, що у воєнні часи захищати Батьківщину може кожен.

 26-річний Сергій з позивним Сірко до війни був моделлю

"Кожен фізично здоровий чоловік може стати військовим. На початку хлопці з тероборони не буди військовими, у кросівках бігали і спортивних штанах. Якщо б вони не допомагали, то загарбники б, ймовірно, пройшли набагато далі", говорить Сергій.

У Нацгвардії бійця навчили не лише правильно тримати зброю, а й уміло її використовувати.

"Це – наша війна і ми в ній обов’язково переможемо", – впевнений Сергій.

Нагадаємо, ми розповідали історію 22-річної поліцейськоїі Мар'яни Чечелюк з Маріуполя, яка знаходиться у полоні окупантів. 

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