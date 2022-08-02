Волонтери встановлюватимуть українцям модульні будинки замість знищеного житла

В Україні запустили проєкт NEST, у рамках якого українцям встановлюватимуть модульні будинки замість зруйнованого житла.

Люди зможуть безкоштовно отримати тимчасовий мобільний будинок, поки будуть відбудовуватися після окупації чи бойових дій.

Про це повідомляє Сергій Притула у Facebook – ініціативу створив його Фонд.

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Будинки будуть зведені не в окремому модульному містечку, а одразу на земельних ділянках сімей, які втратили житло.

У будинках уже є все необхідне для проживання, тому люди можуть одразу заселятися і почати відбудовувати свої "сімейні гнізда", кажуть волонтери.

Фото: NEST

Реалізовувати проєкт почали ініціатори соціального стартапу Tera Monada у Макарівській територіальній громаді на Київщині, що постраждала від російської окупації.

"Дві третини громад на Київщині було знищено, тому тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо відновити Україну.

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Українці, які повернуться додому, зможуть розвивати громади та відбудовувати свої міста на своєму рівні. Віримо, що українські містечка та села відродяться", – пишуть ініціатори NEST на Facebook.

Списки сімей, які втратили будинки, волонтерам передає місцева влада ОТГ.

Кошти на перші 3 будинки, 55 тисяч долларів, назбирали американські школярі віком від 11 до 17 років та благодійний фонд "In Ukraine with love".

До зими волонтери планують забезпечити житлом 585 сімей громади, розповіли ініціатори NEST у коментарі "The Village".

Водночас ініціатива працює лише на повністю деокупованих територіях, зокрема на Сумщині, Київщині та у частині Житомирської областя, наголошує Притула.