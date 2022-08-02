Волонтери встановлюватимуть українцям модульні будинки замість знищеного житла

В Україні запустили проєкт NEST, у рамках якого українцям встановлюватимуть модульні будинки замість зруйнованого житла.

Люди зможуть безкоштовно отримати тимчасовий мобільний будинок, поки будуть відбудовуватися після окупації чи бойових дій.

Про це повідомляє Сергій Притула у Facebook – ініціативу створив його Фонд.

Будинки будуть зведені не в окремому модульному містечку, а одразу на земельних ділянках сімей, які втратили житло.

У будинках уже є все необхідне для проживання, тому люди можуть одразу заселятися і почати відбудовувати свої "сімейні гнізда", кажуть волонтери.

Фото: NEST

Реалізовувати проєкт почали у Макарівській територіальній громаді на Київщині, що постраждала від російської окупації.

"Дві третини громад на Київщині було знищено, тому тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо відновити Україну.

Українці, які повернуться додому, зможуть розвивати громади та відбудовувати свої міста на своєму рівні. Віримо, що українські містечка та села відродяться", – пишуть ініціатори NEST на Facebook.

Списки сімей, які втратили будинки, волонтерам передає місцева влада ОТГ.

Кошти на перші 3 будинки назбирали американські школярі віком від 11 до 17 років.

До зими волонтери планують забезпечити житлом 585 сімей громади, розповіли ініціатори у коментарі "The Village".

Водночас ініціатива працює лише на повністю деокупованих територіях, зокрема на Сумщині, Київщині та у частині Житомирської областя, наголошує Притула.