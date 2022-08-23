Чому не слід отримувати "паспорт" РФ в окупації і чи передбачена за це відповідальність?

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях намагаються примусово паспортизувати українців.

У Міністерстві юстиції України закликають громадян, які перебувають в окупації, не отримувати російський "паспорт". Відомство навело шість причин, чому не слід отримувати цей "документ".

❎️По-перше, російський паспорт – це реальна підстава для примусової мобілізації до війська країни агресора.

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❎️По-друге, цей "документ" може стати шляхом до депортації, зокрема у так звану російську "глибинку": до Сибіру, Зауралля або на Далекий Схід.

❎️По-третє, російський "паспорт" "діє" виключно на тимчасово окупованих територіях. При цьому на території Росії "документ" не надає жодних привілеїв, які мають громадяни РФ.

❎️Четвертою причиною Мін'юст називає "токсичність" російського паспорта, адже міжнароджа спільнота його не визнає.

❎️П'ята причина – Росія прийшла в Україну, щоб вбивати людей: військових та цивільних, дорослих та дітей, жінок та чоловіків.

"Російський "паспорт" просяк кров’ю десятків тисяч наших захисників і мирних громадян. Чи не залишиться ця кров і на ваших руках, коли візьмете до рук цей "документ"? Якщо для вас зараз весь сенс у тому, щоб ми перемогли ворога, – то не отримуйте російський "паспорт", не допомагайте окупанту", – наголошують у Мін'юсті.

❎️Шоста причина. У відомстві підкреслюють, що отримання "паспорта" РФ – це перший крок до колаборантства та пособництва ворогові, що може тягти за собою кримінальну відповідальність.

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"Ніхто не сперечається, що в окупації непросто вижити без "паспорта" рф. Але краще зачекайте, не поспішайте отримувати цей "папірець". Усвідомте, що втрат від його отримання значно більше, ніж користі. Якщо у вас стоїть вибір між тим, або виїхати з тимчасово окупованої території, або залишитись і взяти паспорт, – краще виїжджати", – заявляють у підсумку в Мін'юсті.

Чи підпадає отримання "паспорта" РФ в окупації під колабораціонізм?

Адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак наголошує, що на загарбаних росіянами територіях українці не завжди мають можливість відмовитися від російського "паспорта". У кращому випадку окупанти видаватимуть гуманітарну допомогу лише для "паспортизованих", у гіршому – люди можуть зазнати тортур або потрапити у полон через відмову від цього "документа".

"Можуть бути випадки, коли цього ніяк не можна буде уникнути. Адже невідомо, як скоро Україна деокупує захоплені території. А людям увесь цей час потрібно за щось жити і якось існувати.

Саме на цей "гачок" (йдеться про гумдопомогу) у переважній більшості випадків окупанти і заманюють людей. Адже в окупації громадяни часто можуть залишатися без засобів для існування", – підкреслив Новак у коментарі "УП. Життя".

Адвокат також резюмував, що сам факт отримання російського "паспорта" не підпадає під санкції статті Кримінального Кодексу України про колабораційну діяльність. При цьому важливо не перетнути "межу".

Отримання так званого "паспорта" РФ також не позбавляє громадянства України.

"Люди, які отримали "паспорт" РФ, все одно залишаються громадянами України. Але уже з двома паспортами. При цьому, відповідно до законодавства, Україна визнаватиме лише український паспорт. І, відповідно, у будь-яких правових відносинах вважає таких людей виключно громадянами України", – наголошує Новак.

Також адвокат нагадав, що громадяни підпадатимуть під санкції статті ККУ про колабораційну діяльність, якщо вони добровільно:

обіймають посади у незаконних органах окупаційної "влади",

беруть участь у незаконних "виборах", "референдумах" та агітаціях,

обіймають посади у "правоохоронних органах",

займаються пропагандою в освітніх закладах (педагоги), навчаючи дітей за російськими програмами тощо.

У підсумку Новак зазначив:

"Громадяни, які отримали російський паспорт, але жодним чином його не використовують, за виключенням отримання "гуманітарки" або виплат, завдають Україні репутаційної шкоди, проте складу злочину тут немає".