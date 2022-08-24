Що ви знаєте про боротьбу за українську незалежність? ТЕСТ

32-ий День Незалежності Україна зустрічає зі зброєю в руках у повномасштабній війні.

Незалежність ніколи не давалась українцям легко, і багато поколінь поклали свої життя та здоров’я для того, щоб сьогодні ми мали історичну пам’ять та сили для захисту свого права на існування.

Упродовж нашої історії Україна пережила події, які так чи інакше вплинули на нашу ідентичність.

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