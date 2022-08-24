Тест

Що ви знаєте про боротьбу за українську незалежність? ТЕСТ

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24 серпня 2022

31-ий День Незалежності Україна зустрічає зі зброєю в руках у повномасштабній війні.

Незалежність ніколи не давалась українцям легко, і багато поколінь поклали свої життя та здоров’я для того, щоб сьогодні ми мали історичну пам’ять та сили для захисту свого права на існування.

Упродовж нашої історії Україна пережила події, які так чи інакше вплинули на нашу ідентичність.

"УП.Життя" пропонує вам перевірити, наскільки добре ви знаєте історію формування української незалежності.

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Яку війну традиційно в популярній історіографії називають першою боротьбою за незалежність України?

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Коли в Україні вперше затвердили головні національні символи – тризуб і синьо-жовтий прапор?

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Одним із факторів розпаду СРСР вважається катастрофа на Чорнобильській АЕС. Які зміни в суспільстві вона спричинила?

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Як радянське вторгнення в Афганістан вплинуло на українське суспільство?

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Провідною силою в Україні у просуванні незалежності був Народний Рух. Коли його заснували?

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Яка подія напередодні проголошення незалежності показала готовність українського суспільства боротись за свої права?

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Що стало основною причиною Революції на граніті?

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Одним із символів єдності українців в історії став Акт злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року. Як цю подію вшанували українці в 1990 році?

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Скільки українців підтримали створення суверенної України під час референдуму 1 грудня 1991 року?

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Яка подія стала першим загостренням українсько-російських відносин після обрання Путіна президентом у РФ?

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Що стало причиною Помаранчевої революції 2004 року?

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В якому році Степан Бандера отримав статус Героя України?

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Яка подія призвела до ескалації протистояння під час Євромайдану у січні і стала причиною падіння режиму Януковича?

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Коли почалась війна на сході України?

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