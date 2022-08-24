Українці найбільше відчувають гордість за свою державу з-поміж усіх емоцій. Опитування

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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24 серпня 2022

Соціологи провели опитування українців до Дня Незалежності. Виявилося, що більшість громадян відчувають за країну гордість, а у майбутньому хочуть бачити її вільною. 

Головна емоція, яку відчувають респонденти, думаючи про Україну – гордість (75%). Серед інших – сум (29%) та радість (26%). 

Відповідні результати опитування опублікувала соціологічна група "Рейтинг".

Близько 10% відчувають зацікавлення або страх. Думаючи про себе, емоції розділилися рівною мірою: гордість (34%), сум (31%), зацікавленість (29%), радість (23%). 

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За останній рік вдвічі зросла гордість та радість за країну. 

На індивідуальному рівні також зросли показники гордості, водночас є приріст по суму і страху. 

"Страх і сум відносно себе більш виражені, ніж щодо країни. Аналогічно з гордістю", – кажуть соціологи.

 

Сум за країну відносно частіше відчувають мешканці півдня та жінки. Страх – жінки та бідніші категорії населення. 

На індивідуальному рівні страх частіше відчувають мешканці сходу, жінки та бідніші люди, а радість частіше відчувають молодші. 

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Також більшість українців бачать свою країну у майбутньому вільною, незалежною і багатою.

Респондентам пропонували назвати три слова (відкрите питання), якою вони бачать майбутню Україну. 

Першим словом найчастіше була "вільна". Також серед перших слів часто звучали "сильна", "квітуча", "процвітаюча", "мирна", "щаслива". 

Другою ознакою для характеристики майбутнього України опитані найчастіше вживали "незалежна". Третьою ознакою –  "багата". 

Також використовували такі характеристики як "європейська",  "розвинута", "єдина". 

 

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" упродовж 17-18 серпня 2022 року.

У ньому взяла участь тисяча українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.





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