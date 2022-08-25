З’явилася за день: на Сонці помітили дивно намагнітизовану пляму. ФОТО

Вчені з обсерваторії сонячної динаміки NASA зафіксували на Сонці нову дивно намагнітизовану пляму.

Дослідники наголошують, що ще 24 серпня ознак її формування навіть не спостерігалося, повідомляє портал Spaceweather.

Науковці помітили, що новоутворена пляма на Сонці, яка отримала спеціальне позначення AR3088, відрізняється своїми характеристиками від інших.

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Як пояснюють вчені, відповідно до закону Хейла, магнітні полюси новоутворення повинні розташовуватися +/-, тобто позитивний (+) ліворуч і негативний (-) праворуч. Натомість у цієї плями вони перевернуті на 90 градусів: позитивний (+) знаходиться зверху, а негативний (-) – знизу.

Сонячна пляма AR3088. Зображення: Spaceweather

Наголошується, що це – рідкісна "перпендикулярна сонячна пляма" з магнітними полюсами, ортогональними до екватора Сонця.

"Можливо, щось незвичайне відбувається з магнітним динамо Сонця під поверхнею, де ця сонячна пляма росте. Ми будемо стежити за AR3088, щоб побачити, що станеться далі", – запевняють науковці.

Водночас в обсерваторії NASA побоюються, що цей об'єкт може стати джерелом спалахів, які спричинятимуть на Землі магнітні бурі.

Обсерваторія сонячної динаміки – космічний апарат для вивчення Сонця американського космічного агентства NASA, запущений на космічну орбіту в рамках програми "Життя із Зіркою" (Living With а Star, LWS). Мета програми LWS – дослідження впливу Сонця на Землю і навколоземний простір шляхом вивчення сонячної атмосфери на малих масштабах часу і простору і в багатьох довжинах хвиль одночасно.

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