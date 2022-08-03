NASA вперше показало світлину рідкісної галактики. ФОТО

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" зазирнув у хаос галактики "Колесо Воза", що дозволило сформувати новий погляд на її формування впродовж мільярдів років.

У NASA опублікували вражаючі світлини раніше загадкової галактики, які допомогли відкрити нові подробиці про утворення зірок та центральну надмасивну чорну діру.

Галактика "Колесо Воза" розташована на відстані приблизно 500 мільйонів світлових років від Землі у сузір’ї Скульптора.

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Її зображення є доволі рідкісним, оскільки навіть телескоп "Хаббл" не міг чітко побачити обрис галактики.

Світлина галактики "Колесо Воза". Фото: NASA

Телескоп "Джеймс Вебб", який запрацював із січня 2022 року, завдяки своїй здатності виявляти інфрачервоне світло, зумів зробити чіткий знімок галактики.

Її вигляд справді схожий на колеса воза, а форма – це результат високошвидкісного зіткнення між великою спіральною галактикою та меншою галактикою, яку не видно на цьому зображенні.

Зіткнення найбільше вплинуло на форму та структуру галактики. Вона має два кільця — яскраве внутрішнє та велике кольорове кільце довкола галактики.

Через ці відмінні риси астрономи називають цю галактику "кільцевою". Цей вид є менш поширеними, ніж спіральні галактики, як наш Чумацький Шлях.

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Ця світлина зроблена приладом середнього інфрачервоного випромінювання "Вебба" (MIRI). Фото: NASA

Яскраве ядро галактики ​​містить величезну кількість гарячого пилу, причому найяскравіші області є "домівкою" для гігантських молодих зоряних скупчень.

У зовнішньому кільці, яке розширилося протягом приблизно 440 мільйонів років, переважають нові утворення зірок і наднові зірки.

Спостереження "Вебба" підтверджують, що "Колесо Воза" перебуває на перехідній стадії, вона продовжить поступово трансформуватись.

Подальші спостереження за допомогою телескору "Вебб" дасть уявлення про те, що сталося з цією галактикою в минулому та як вона змінюватиметься в майбутньому.