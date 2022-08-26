Військові подарували Коломийському музею писанку з уламків ракет

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 серпня 2022

Колекція Музею писанкового розпису у Коломиї поповнилася писанкою з уламків ракет. 

Унікальний експонат подарували військові, повідомили на сторінці музею.

Військові переплавили уламки кількох ракет та прикрасили великодню писанку національною символікою.

"Символічно, що цими днями колекція Музею писанкового розпису поповнилася унікальним подарунком – декоративною писанкою, виплавленою з осколків російських ракет. Із залишків смертоносної зброї умілі руки військових створили своєрідний оберіг – символ життя, незламності й віри в нашу Перемогу", – зазначили в установі.

 Експозиція з писанкою з уламків ракет. Фото: Музей писанкового розпису

Подарунок зробили воїни повітряних сил ЗСУ.  

Вони зазначили, що виготовили 5 таких експонатів. Проте кому подарують інші писанки з уламків ворожих ракет, військові поки не розголошують.  

"Хочемо презентувати музею нашої писанки інсталяцію, в якій зображено посадкову смугу, літак і руку, що тримає небо. 

Військовослужбовці зібрали залишки російських ракет та виплавили отаке яйце. Зроблено в польових умовах", – розповіли військові у коментарі місцевому телеканалу.

Вони додали, що ця писанка є символом життя та незламності нашого народу.  

 Військові з писанкою, яку подарували музею

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