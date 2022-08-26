Військові подарували Коломийському музею писанку з уламків ракет

Колекція Музею писанкового розпису у Коломиї поповнилася писанкою з уламків ракет.

Унікальний експонат подарували військові, повідомили на сторінці музею.

Військові переплавили уламки кількох ракет та прикрасили великодню писанку національною символікою.

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"Символічно, що цими днями колекція Музею писанкового розпису поповнилася унікальним подарунком – декоративною писанкою, виплавленою з осколків російських ракет. Із залишків смертоносної зброї умілі руки військових створили своєрідний оберіг – символ життя, незламності й віри в нашу Перемогу", – зазначили в установі.

Експозиція з писанкою з уламків ракет. Фото: Музей писанкового розпису

Подарунок зробили воїни повітряних сил ЗСУ.

Вони зазначили, що виготовили 5 таких експонатів. Проте кому подарують інші писанки з уламків ворожих ракет, військові поки не розголошують.

"Хочемо презентувати музею нашої писанки інсталяцію, в якій зображено посадкову смугу, літак і руку, що тримає небо.

Військовослужбовці зібрали залишки російських ракет та виплавили отаке яйце. Зроблено в польових умовах", – розповіли військові у коментарі місцевому телеканалу.

Вони додали, що ця писанка є символом життя та незламності нашого народу.

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