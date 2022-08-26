Військові подарували Коломийському музею писанку з уламків ракет

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
8812
26 серпня 2022

Колекція Музею писанкового розпису у Коломиї поповнилася писанкою з уламків ракет. 

Унікальний експонат подарували військові, повідомили на сторінці музею.

Військові переплавили уламки кількох ракет та прикрасили великодню писанку національною символікою.

Реклама:

"Символічно, що цими днями колекція Музею писанкового розпису поповнилася унікальним подарунком – декоративною писанкою, виплавленою з осколків російських ракет. Із залишків смертоносної зброї умілі руки військових створили своєрідний оберіг – символ життя, незламності й віри в нашу Перемогу", – зазначили в установі.

 Експозиція з писанкою з уламків ракет. Фото: Музей писанкового розпису

Подарунок зробили воїни повітряних сил ЗСУ.  

Вони зазначили, що виготовили 5 таких експонатів. Проте кому подарують інші писанки з уламків ворожих ракет, військові поки не розголошують.  

"Хочемо презентувати музею нашої писанки інсталяцію, в якій зображено посадкову смугу, літак і руку, що тримає небо. 

Військовослужбовці зібрали залишки російських ракет та виплавили отаке яйце. Зроблено в польових умовах", – розповіли військові у коментарі місцевому телеканалу.

Вони додали, що ця писанка є символом життя та незламності нашого народу.  

Реклама:
 Військові з писанкою, яку подарували музею

Читайте також: "Україна не здалася завдяки українській культурі". Інтерв'ю з директором Музею сучасного мистецтва в Антверпені


Реклама:


Реклама:
 4759
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2851
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3308
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат